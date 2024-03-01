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Tavan arasına koyduğu 650 bin TL'lik altın ve paraları çalındı

Tavan arasına koyduğu 650 bin TL'lik altın ve paraları çalındı

Bursa'da evin tavan arasına saklanan maddi değeri 650 bin TL'lik ziynet eşyası ve dövizi çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısına sahibi tarafından 15 cumhuriyet altını, 50 çeyrek altın, 4 tam altın, 4 bin dolar, inci kolye ve 2 köstebekli saatin ve depodan bisiklet ile kaynak makinasının çalındığının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kısa sürede şüphelinin kimliği tespit etti. Şüphelinin Rıdvan Z. (30) olduğu tespit edildi. Şüpheli Rıdvan Z.'nin bir apartta saklandığını ve Balıkesir'e gitmek üzere olduğunu tespit etmesiyle birlikte kısa sürede yakaladı. Ekipler, yaptıkları aramalarda çalınan ziynet eşya ve dövizlerin ile bisiklet ve kaynak makinesini ele geçirerek sahiplerine teslim etti.

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