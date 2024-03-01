Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç arasında dikkat çeken 'kravat' diyaloğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Karşılaşma sırasında İmamoğlu ile Ali Koç'un 'kravat' diyaloğu dikkat çekti.

Abone ol

Kadıköy'deki Ülker Stadı'na gelen İmamoğlu'nu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç karşıladı.

Karşılama sırasında Ali Koç'un "Sarı lacivert yakışmış." demesi üzerine İmamoğlu, "Bana hediye etmedin ki. On defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledik, gelmedi." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, Fenerbahçe'nin, İstanbul için dünyanın en önemli markalarından biri olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "İstanbul'u güçlü yapan, Fenerbahçe gibi kulüplerimiz. Diğer markalarımız da bizi yukarıya taşıyan dünya ölçeğinde markalarımız. Bu bağlamda işbirliğimizi her zaman en güçlü tutmak gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaret için İmamoğlu'na teşekkür eden Ali Koç da "İnşallah bu seçim hem ülkemiz için hem İstanbul'umuz için hem de Kadıköy'ümüz için hayırlı, uğurlu olur. Bir demokrasi şöleni içinde geçer. Ülkemize yakışır bir seçim olur. Seçim sonuçları da hayırlı, uğurlu olur diyorum." dedi.

Koç, ziyarette İmamoğlu'na, üzerinde isminin yazıl olduğu Cumhuriyet'in 100. yılı için özel üretilmiş 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

"Tereddütsüz olumlu karşılarım"

Ekrem İmamoğlu, ziyaretin ardından bir gazetecinin Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ile bir televizyon programına katılıp katılamayacağına ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki 'evet' derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok."