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Bakanlık duyurdu: Kız Kulesi bugün yeniden ziyarete açılıyor

Bakanlık duyurdu: Kız Kulesi bugün yeniden ziyarete açılıyor

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, bugünden itibaren yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.

Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.

Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.

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