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Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

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Kaza, İhsaniye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.B., yönetimindeki 41 APB 009 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile M.T.’yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

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