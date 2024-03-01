BIST 9.159
DOLAR 31,35
EURO 33,93
ALTIN 2.067,41
HABER /  GÜNCEL

Ataşehir’de kaçak silah imalathanesinde top mermisi bulundu

Ataşehir’de kaçak silah imalathanesinde top mermisi bulundu

Ataşehir’de kaçak silah imalatı yapılan adreste top mermisi bulundu. Top mermileri, bomba imha ekibi tarafından muhafaza altına alındı. Bir şüpheli ise yakalandı.

Abone ol

Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi’nde dün saat 18.00 sıralarında bir adreste silah imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen E.S.Ç. isimli şahıs ikamet adresinde yakalandı.

Top mermisi bulundu
Yapılan aramada, 1 adet balistik yelek, 1 adet ruhsatsız silah, 2 adet parçalara ayrılmış ruhsatsız silah, 3 adet içerlerinde toplamda 54 adet fişek bulunan şarjör, 3 adet top mermisi, 1 adet hassas terazi, 35 adet fişek, silah imalatında kullanılan sanayi tipi makine ve envanterler ele geçirildi. Suç unsurları üzerinde olay yeri ve bomba imha ekiplerince gerekli işlemler yapılarak top mermileri, bomba imha ekiplerince muhafaza altına alındı. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında, hırsızlık, yaralama, silah gibi suçlardan suç kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı! 28 yaralı var
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı! 28 yaralı var
Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Şüpheliden 102 gram kubar esrar çıktı
Şüpheliden 102 gram kubar esrar çıktı
İmamoğlu ile Kurum canlı yayına çıkacak mı? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Kim ne dedi?
İmamoğlu ile Kurum canlı yayına çıkacak mı? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Kim ne dedi?
700 yıllık Köşk Medrese yakında kapılarını açacak
700 yıllık Köşk Medrese yakında kapılarını açacak
Nefes borusuna nar tanesi kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti
Nefes borusuna nar tanesi kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti
Maltepe’de maaşını az bulan belediye işçileri eylem yaptı
Maltepe’de maaşını az bulan belediye işçileri eylem yaptı
Uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
Bakanlık duyurdu: Kız Kulesi bugün yeniden ziyarete açılıyor
Bakanlık duyurdu: Kız Kulesi bugün yeniden ziyarete açılıyor
Tavan arasına koyduğu 650 bin TL'lik altın ve paraları çalındı
Tavan arasına koyduğu 650 bin TL'lik altın ve paraları çalındı
Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç arasında dikkat çeken 'kravat' diyaloğu
Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç arasında dikkat çeken 'kravat' diyaloğu
Ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
Ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu