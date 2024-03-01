ASELSAN geliştirdi: TOLUN, aynı anda 4 hedefi birden 12'den vurdu

ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Mühimmatı Türkiye’de ilk defa aynı anda gerçekleştirilen dörtlü atışla 4 hedefi birden 12’den vurdu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin savunma sanayide elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklediğini söyleyerek, “TOLUN gibi milli sistemlerimizi geliştirmeye, ülkemizin bekası için her alanda cansiperane çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

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ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen TOLUN Mühimmatı, Türkiye’de ilk kez, aynı anda yapılan dörtlü atışta hedeflerini tam isabetle vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında SADAK-4T Salanından dörtlü TOLUN Mühimmatı atış testi gerçekleştirildi. Test kapsamında Eskişehir 401’nci Test Filo Komutanlığından havalanan F-16 ile Karapınar’da bulunan atış test sahasındaki hedeflere tek atış komutu ile dört adet TOLUN Mühimmatı atışı yapıldı.

35 bin fit irtifadan, 30 kilometre menzildeki dört farklı noktaya yapılan atışta hedefler, hassasiyetle ve tam isabetle vuruldu. Böylece tek sortide, sekiz farklı hedefe, aynı anda saldırıya imkan verebilecek, SADAK-4T Salanı ve TOLUN Mühimmatı sayesinde Türkiye’de ilk kez dörtlü atış testi başarıyla icra edildi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, başarıyla gerçekleşen test ile Türkiye’nin savunma sanayi alanında elde ettiği başarılara bir yenisini eklediğini belirtti. TOLUN’un Türk Silahlı Kuvvetlerine oyun değiştirici, etkin, caydırıcı yetenekler kazandırdığını belirten Akyol, şunları söyledi:

“Dünyada çok az ülkede var olan oyun değiştirici bir yeteneği daha Ordumuza kazandırdık. Hava Kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü pekiştirecek ASELSAN TOLUN Güdümlü Mühimmatıyla tek uçakla bir sortide 8 farklı hedefe kadar hassas vuruş yetkinliği kazanılmış oldu. TOLUN Güdümlü Mühimmatlarıyla uzun mesafeden yapılan çoklu atışta tüm hedefler farklı açılardan yüksek hassasiyet ile vuruldu. Milli salan sistemimiz SADAK-4T ile kullanılan maliyet etkin ve hava savunma sistemlerine karşı saturasyon etkisi yüksek bir çözüm olan TOLUN, daha gelişmiş kabiliyetlerle de donatılacak. Bu atışla ileri teknolojide, sınırları zorladığımız bir kez daha kanıtladık. ASELSAN mühendislerimiz tarafından geliştirilen TOLUN Mühimmatı ile savaş uçaklarımıza eşsiz bir kapasite sunmanın gururunu yaşıyoruz. TOLUN ile, yüksek hassasiyetle stratejik hedeflerin imha edilmesinde güvenlik güçlerimize çok önemli bir taktik üstünlük kazandırıyoruz. TOLUN gibi milli sistemlerimizi geliştirmeye, ülkemizin bekası için her alanda cansiperane çalışmaya devam edeceğiz.”

ASELSAN’ın özgün mühendislik ürünü olan TOLUN, hava platformlarından SADAK-4T Salanı aracılığıyla atılabiliyor. Maliyet etkin çözümler sunan TOLUN, hareketli ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Beş metrenin altında isabet yeteneğine sahip olan TOLUN, muhtemel tehditlere karşı kritik bir caydırıcılık sağlıyor.