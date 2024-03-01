Kayak yapan gazeteciler Kazakistan yolcusu!

Türkiye Kayak Seven Gazeteciler Spor Kulübü Derneği üyeleri, ülkemizi bu sene Kazakistan’da temsil edecek.

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Uluslararası Gazeteciler Kayak Kulübü’nün (SCIJ) geleneksel kış buluşması bu sene 3-10 Mart tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleşecek. Kulübün 69. Genel Kurulu’na bu yıl 30 ülkeden toplam 100 gazeteci katılacak.

Türkiye’yi kayak yapan 5 gazetecinin temsil edeceği etkinlikte iki kategoride kayak şampiyonası düzenleniyor. Büyük Slalom ve Kayaklı Koşu kategorisindeki yarışlar Almatı’ya 25 km uzaklıktaki Çimbulak (Şımbulak) kayak merkezinde yapılacak. Üç yaş kategorisindeki yarışlara Türk gazeteciler Gamze Düşmez, Barçın Yınanç, Deniz Çiyan Ünal, Doğan Satmış ve Serkan Ocak katılacak. Geçen yıl Kanada’da düzenlenen yarışlarda kayaklı koşu kategorisindegazeteci Serkan Ocak, erkeklerde 1'inci gelerekTürkiye’ye ilk altın madalyasını kazandırmıştı.

Soğuk Savaş’ın başlarında, iki kutuptan gazetecileri kaynaştırmak amacıyla 1955’te kurulan kulüp, savaşın bitmiş olmasına rağmen her sene farklı bir ülkede kayak şampiyonası düzenleme geleneğini sürdürüyor.Kulübün 1000’den fazla gazeteci üyesi bulunuyor.

Her ne kadar yıllık buluşmanın yapılma nedeni kayak yarışları olsa da dünyanın bu en eski uluslararası gazetecilik ağlarından biri olan kulübe üye gazeteciler bir hafta boyunca hem konuk oldukları ülkenin kültürünü tanıma fırsatını yakalıyor; hem de birbirleriyle görüş alışverişinde bulunuyor. Gazeteciler toplantı çerçevesinde düzenlenen seminerlere katılıyor ve dünyanın gündemindeki savaş, açlık, mülteciler gibi konuları değerlendiriyor.

Kazakistan’ın eski başkenti Almatı yakınlarındaki Çimbulak, Orta Asya’nın en büyük kayak merkezi olarak biliniyor.

Şehir merkezinden 25 km uzaklıkta ve deniz seviyesinden 3200 metre yükseklikteki kayak merkezi Tanrı Dağları’nda yer alıyor. Merkezde Kasım ayından Mayıs ayına kadar kayak yapılabiliyor.