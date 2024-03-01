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Dolandırıcıların yalanına inandı, 473 bin lira dolandırıldı

Dolandırıcıların yalanına inandı, 473 bin lira dolandırıldı

ŞİŞLİ'de bir kişi, kendisini arayan telefon dolandırıcılarının verdiği IBAN'a 473 bin lira gönderdi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin para karşılığında dolandırıcılara banka hesabını kullandıran kişi olduğu belirlendi.

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Olay Şişli'de 27 Şubat 2024 tarihinde meydana geldi. H.S.'yi arayan bir kişi kendisini polis olduğunu söyleyerek "Banka hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor" diyerek kurbanını kandırdı. Buna inan H.S kendisine verilen IBAN numarasına 473 bin lira para gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.S polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine inceleme başlatan polis ekipleri dolandırıcının kimliğini tespit etti. Şüpheli Mikail C.(26) gözaltına alındı.

Para karşılığında dolandırıcılara banka hesabını kullandıran şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 10 suç kaydı olduğu belirlendi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi

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