Aziz Yıldırım ile kızını dolandırdı: Karısına attığı mesajlar ortaya çıktı! Bilirkişi raporu her şeyi ortaya çıkardı

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a ait denizcilik şirketinde muhasebeci olarak çalışan Murat E.'nin, imza taklit ederek sahte banka talimatlarıyla 763 bin lira zimmetine geçirmesine ilişkin 13 yıla kadar hapsinin istendiği davada hakkında yakalama kararı olan sanığın celse arası mahkemeye gelip ifade verdiği ortaya çıktı.