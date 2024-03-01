Aziz Yıldırım ile kızını dolandırdı: Karısına attığı mesajlar ortaya çıktı! Bilirkişi raporu her şeyi ortaya çıkardı
Aziz Yıldırım ve kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin dolandırıcılık mağduru olduğu davada yeni bir gelişme yaşandı. Baba-kızın imzasını taklit edip 763 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen firari muhasebecinin ifadesi ortaya çıktı. Sanık, "Ben çok battım, kaçtım. Hepsi benim yediğim paralar" mesajını, "Şahsi borçlarım için dedim" diyerek açıkladı ama bilirkişi raporu her şeyi ortaya çıkardı.
Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a ait denizcilik şirketinde muhasebeci olarak çalışan Murat E.'nin, imza taklit ederek sahte banka talimatlarıyla 763 bin lira zimmetine geçirmesine ilişkin 13 yıla kadar hapsinin istendiği davada hakkında yakalama kararı olan sanığın celse arası mahkemeye gelip ifade verdiği ortaya çıktı.
İddialara göre Temmuz 2022'de kayıplara karışan Murat E. müşterilere yapması gereken ödemeleri eksik yapıyor, geri kalan miktarı ise nakit olarak kendisi alıyordu.
Murat E. bununla da yetinmeyip şirket sahipleri Aziz Yıldırım ile cemiyet hayatının ünlü isimlerinden kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin imzalarını taklit ederek bankalara sahte talimatlar yazdı. Yüklü miktar parayı zimmetine geçirdi.
Celse arası mahkemeye gelip ifade veren Murat E., 20 yıldır aynı şirkette çalıştığını söyleyerek, psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu nedenle iş yerinden bir anda ayrılıp kendisini dinlenmeye çektiğini öne sürdü.