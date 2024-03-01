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Batman’da baba ve oğluna tır çarptı

Batman’da baba ve oğluna tır çarptı

Batman'ın Çarıklı köyü mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen baba ve oğluna tır çarptı. Baba ve oğlu ağır yaralanırken tır sürücüsü gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay Batman Çarıklı köyü mevkiinde meydana geldi. 88 AA 932 İran plakalı tır sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Salih Tikrat (38) ve oğlu B.Tikrat'a (12) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan baba ile oğlu, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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