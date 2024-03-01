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Kars'ta düzensiz göçmenler yakalandı

Kars'ta düzensiz göçmenler yakalandı

Kars'ta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslar işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kente yasa dışı yollardan giren şahısların yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ekiplerin kent merkezinde yaptığı uygulamada eski garajlar ve Kars şehir çöplüğü bölgesinde oturma izni veya herhangi bir belgesi bulunmadığı tespit edilen 3 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Şubeye getirilen şahıslar işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

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