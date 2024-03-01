BIST 9.159
DOLAR 31,35
EURO 33,93
ALTIN 2.067,41
HABER /  MAGAZİN

İbrahim Tatlıses, İstanbul'da sahnelere döndü

İbrahim Tatlıses, İstanbul'da sahnelere döndü

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahneye çıktı. Sevilen parçalarını seslendiren Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Abone ol

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün İstanbul'da sahne aldı. Hafta içi olmasına rağmen günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede, imparatorun hayranları mekanı tıklım tıklım doldurdu.

Sahnede duygusal rüzgarlar estiren ünlü sanatçı hareketli parçalarıyla da sevenlerini yerine oturtmadı. Aralıksız 3 saat sahnede kalan İmparator, oyun havalarından arabeske uzanan zengin repertuvarıyla alkış yağmuruna tutuldu.

İbrahim Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında komedyen Şafak Sezer de vardı. Müzik ziyafetine Sezer’i de davet eden Tatlıses, sürpriziyle alkış yağmuruna tutuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Enerjisa ve Kontrolmatik çözüm ortaklığı için mutabakat anlaşması imzaladı
Enerjisa ve Kontrolmatik çözüm ortaklığı için mutabakat anlaşması imzaladı
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Elazığ’da 15 ton kaçak alkol ele geçirildi!
Elazığ’da 15 ton kaçak alkol ele geçirildi!
Yüksekova’da karla mücadele çalışması sürüyor
Yüksekova’da karla mücadele çalışması sürüyor
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Ali Erbaş Cuma hutbesinde 'ömür sermayesini boşa harcatıyor' diyerek uyardı
Ali Erbaş Cuma hutbesinde 'ömür sermayesini boşa harcatıyor' diyerek uyardı
Kamyonet iş yerine uçarak girdi: 1 kişi yaralandı
Kamyonet iş yerine uçarak girdi: 1 kişi yaralandı
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’da yeni bir "kaçak yerleşim birimi" kurdu!
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’da yeni bir "kaçak yerleşim birimi" kurdu!
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır
Ancelotti, Arda'nın çok az süre alması hakkında konuştu
Ancelotti, Arda'nın çok az süre alması hakkında konuştu
Papa Franciscus en tehlikeli ideolojiyi açıkladı
Papa Franciscus en tehlikeli ideolojiyi açıkladı