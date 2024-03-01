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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

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Yangın, saat 14.45 sırasında Serik-Belek kara yolu üzerindeki bir otomobilde çıktı. Fırat M., 48 FPS 488 plakalı otomobiliyle ilçe merkezine doğru yola çıktı. Bir süre ilerleyen otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Sürücü Fırat M., hemen otomobilini kenara çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ise küçük yangın tüpleriyle otomobile müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, motor bölümünü alevlerin sardığı otomobile müdahalede bulundu. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü Fırat M. büyük korku yaşarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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