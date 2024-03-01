Minibüste yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi'nde bulunan bir araç parkındaki minibüste yaşayan Feridun T. (78) isimli vatandaş ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde Siteler Mahallesi 189 Sokak'ta bulunan karavan ve araçların park yeri olan bir alanda uzun süredir bir minibüste yaşadığı bilgisi edinilen 78 yaşındaki Feridun T.'nin bir arkadaşı yanına uğrayınca yaşlı adamın cevap vermediğini fark etti.







Hemen 112 Acil ekiplerini arayan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre yakın zamanda kalça ameliyatı geçirmiş olan Feridun T. olduğu anlaşılan şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.