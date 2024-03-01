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Öğretmenler korosu izleyiciden beğeni aldı

Öğretmenler korosu izleyiciden beğeni aldı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Korosu izleyiciden beğeni aldı.

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Şef Mahir Aslan yönetiminde ilçedeki öğretmenlerden oluşan öğretmenler korosu, Türk Halk Müziği’nden oluşan eserleri solo ve koro olarak seslendirerek izleyicisinden büyük beğeni aldı. Koroya, duygusal derinliği artıran yaylı ve vurmalı çalgıları ustalıkla çalan yetenekli müzisyenler tarafından eşlik etti. Gecenin en önemli anlarından biri de Şef Mahir Aslan'ın bağlama çalarken yaptığı solo performanstı.

Koro ekibine teşekkür eden Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Öğretmenlerimizin sahnelediği bu koro, farklı branşların bir armonide buluştuğu muazzam bir geceydi. Sahnedeki her enstrümanın, seslendirilen her eserin ardında öğretmenlerimizin ailelerinden ve kişisel zamanlarından fedakarlık yaparak sarf ettiği büyük bir emek yatıyor. Bu özel anları bizlere armağan eden tüm öğretmenlerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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