BIST 9.138
DOLAR 31,36
EURO 33,92
ALTIN 2.071,05
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da kaçak tütün mamulleri operasyonu gerçekleşti

Samsun'da kaçak tütün mamulleri operasyonu gerçekleşti

Samsun'da KOM polisi tarafından kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon düzenlendi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamullerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Atakum, İlkadım ve 19 Mayıs ilçelerinde bugün yapılan aramalarda 6 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara, 23 bin 200 adet boş makaron, 5 bin 799 paket sigara sarma kağıdı, 399 bin 600 adet sigara filtresi, 445 paket nargile tütünü, 4 adet elektronik sigara, 11 adet paketlenmiş tütün, 47 bin 750 gram açık kıyılmış tütün, 43 adet tabanca fişeği ve 1 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yahudi lobisinin kontrolündeki ABD medyasının halkı nasıl kandırdığı ortaya çıktı
Yahudi lobisinin kontrolündeki ABD medyasının halkı nasıl kandırdığı ortaya çıktı
Öğretmenler korosu izleyiciden beğeni aldı
Öğretmenler korosu izleyiciden beğeni aldı
Limak Doğu Anadolu Çimento, Ergani Çimento Fabrikası’nı satın aldı
Limak Doğu Anadolu Çimento, Ergani Çimento Fabrikası’nı satın aldı
1 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde kontrollü patlatma
1 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde kontrollü patlatma
Minibüste yaşayan yaşlı adam ölü bulundu
Minibüste yaşayan yaşlı adam ölü bulundu
Genç adam evinde ölü bulundu!
Genç adam evinde ölü bulundu!
Cerrahi müdahale olmadan ağrılar gideriliyor
Cerrahi müdahale olmadan ağrılar gideriliyor
İbrahim Tatlıses, İstanbul'da sahnelere döndü
İbrahim Tatlıses, İstanbul'da sahnelere döndü
Enerjisa ve Kontrolmatik çözüm ortaklığı için mutabakat anlaşması imzaladı
Enerjisa ve Kontrolmatik çözüm ortaklığı için mutabakat anlaşması imzaladı
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Elazığ’da 15 ton kaçak alkol ele geçirildi!
Elazığ’da 15 ton kaçak alkol ele geçirildi!
Yüksekova’da karla mücadele çalışması sürüyor
Yüksekova’da karla mücadele çalışması sürüyor