2024 yılında emekli olanlara müjdeli haber! Emeklilere milli gelir zammı

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 2023 yılı GSYH büyüme oranındaki artış dolayısıyla, bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların aylıklarına ilave zam yapılacak. Bu yıl emekli olanların aylıkları yeniden hesaplanacak.