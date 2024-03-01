2024 yılında emekli olanlara müjdeli haber! Emeklilere milli gelir zammı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) gelişme hızını yüzde 4,5 olarak açıkladı. Bu artışın ardından 2024 yılında emekli olanların maaşlarına ilave zam yapılması bekleniyor.Nisan ayından itibaren yeni tutar üzerinden aylık ödenecek.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 2023 yılı GSYH büyüme oranındaki artış dolayısıyla, bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların aylıklarına ilave zam yapılacak. Bu yıl emekli olanların aylıkları yeniden hesaplanacak.
Yeni hesaplama sonunda bu yıl emekli olanların aylıklarında yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 arasında değişen oranlarda artış olacak. Yıl başından bu yana emekli aylığı bağlanmış olanların ilave zam farkları nisan ayından itibaren aylıklarına yansıyacak.
İlk defa emekli olanların aylığı, çalışma yaşamı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançların bugünkü değere güncellenmiş tutarı üzerinden bağlanıyor. Kazancın güncel değeri hesaplanırken 2000 öncesi dönem gösterge sistemi ile sonraki dönem ise güncelleme katsayısı ile belirleniyor.
2000-2008 arasındaki prime esas kazançların güncellenmesi sırasında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı ve GSYH artışının yüzde 100’ü dikkate alınıyor. 2008 yılından sonraki yıllara ait kazançların güncellenmesi sırasında ise TÜFE artışının yüzde 100’ü ile yıllık GSYH artışının yüzde 30’u esas alınarak hesaplama yapılıyor.