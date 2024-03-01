Bu ilçede emeklilere bin 500 TL destek sözü

Emekliler için yeni bir müjdeyi açıklayan Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, “Tekkeköy Belediyesi olarak emeklilerimize bin 500 TL sosyal denge desteği vereceğiz” dedi.

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Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Büyüklü Mahallesi'nde bir asker eğlencesine katıldı, Kışla, Kahyalı ve Hamzalı Mahallelerinde de halk toplantıları düzenledi. Halkın taleplerini dinleyerek, 10 yılda yapılan çalışmalar ve gelecek planlamaları hakkında bilgiler veren Başkan Togar, gittiği her mahallede yoğun ilgi ile karşılandı.



“Biz Tekkeköy’ün tamamını kucaklayan çok büyük bir aileyiz” diyen Togar, Tekkeköy Belediyesinin 10 yıldır her yıl 3 bin 245 aileye kıyafet yardımı, 2 bin 800 aileye gıda yardımı, 98 akülü ve tekerlekli sandalye, bin 100 hastanın hastaneye taşınması, bin 250 aileye sıcak yemek, bin 600 aileye yakacak yardımı, bin 350 öğrenciye kırtasiye yardımı, 376 öğrenciye burs ve 120 aileye konteyner, prefabrik ev ve tadilat yardımı verdiğini açıkladı.

Sosyal yardım çalışmaları ile öne çıkan belediyenin yeni bir projesini daha duyuran Başkan Togar, “Son yıllarda ülkemizin ekonomik gerçekleri karşısında son derece düşük bir gelirle yaşam giderlerini karşılamak zorunda kalan emeklilerimiz için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu sebeple Tekkeköy Belediyesi olarak emeklilerimize, bin 500 TL sosyal denge desteği vereceğiz. Emeklilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.