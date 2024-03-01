Ramazan ayı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan ayı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

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Ticaret Bakanlığı tarafından Balıkesir’in de aralarında bulunduğu 10 ilde Ramazan ayı öncesi fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi. Balıkesir İl Ticaret Müdürlüğü, il genelinde sürdürdüğü fiyat ve etiket denetimini yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşların daha sağlıklı gıdalara erişimini sağlayabilmesi ve fahiş fiyat artışlarından koruyabilmek adına denetimlerini arttırdı. Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan’ın da eşlik ettiği market denetiminde fiyat, etiket ve ürünlerin son kullanma tarihi denetlendi.



Market denetiminin ardından konuşan Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, “Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda biz de Ticaret Bakanlığı olarak ticaretin 100 yılı hedefiyle hareket etmekte olup tüketicimizin mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek üzere denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerimiz öncelikle etiket denetimi, kasa ve raf etiketinin uyumluluğu ve haksız fiyat artışı olarak yürütülmekte. Bizler ayrıca gıda toptancılarını da takip etmekteyiz. Denetimlerimiz 6502 sayılı tüketici kanuna göre yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Ticaret İl Müdürlükleri olarak sürekli denetimlerdeyiz” dedi.

“Öncelik vatandaşların şikayeti”

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin ilk öncelikleri olduğunu ifade eden Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, “Vatandaşlarımız genel olarak bizlere CİMER üzerinden veya HFA şikâyet sistemi üzerinden veya il müdürlüklerimize dilekçe vererek yaşadıkları mağduriyetleri şikâyet etmektedirler. Bizler de vatandaşlarımızın yapmış olduğu şikayetler doğrultusunda yaptığımız denetimleri bildirmekteyiz. Vatandaşlarımız artık farkındalar, ticaret il müdürlüğü her şekilde sahada özellikle Balıkesir’in özelinde gidilmedik yer bırakmadık. Her yere giderek, önceliğimiz vatandaşlarımızın şikayetleri daha sonra da rutin olan denetimlerimizi yapmaktayız. Denetimleri gören vatandaşlarımız memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Burada şunu da unutmamak lazım, denetlediğimiz de bizim esnafımız aslında. Biz burada orta yolu buluyoruz. Yönetmeliklere, mevzuata uygun esnafımızın hareket etmesini sağlıyoruz, bir taraftan da vatandaşımızın güven duygusunu artırıyoruz” ifadelerine yer verdi.