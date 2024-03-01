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Gölhisar’ın ilk marka tescilli Çörekotu kahvesine ilgi büyük

Gölhisar’ın ilk marka tescilli Çörekotu kahvesine ilgi büyük

Burdur’un, Gölhisar ilçesinde, 1975 yılından itibaren servis edilen ve ilçenin ilk marka tescilli ürünü olan çörekotu kahvesi insan sağlığına olan faydaları ile dikkat çekerken otantik olarak hazırlanan mekanda müşterilerin ilgi odağı konumunda.

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Gölhisar İlçesi Konak Mahallesinde 1975 yılında kahvehane olarak çalıştırdıkları işletmede müşterileri için çay bardağından hazırladıkları Çörekotu Kahvesi’nin hikayesini anlatan Memiş Bilgin, işletmesinin dizaynı ile aynı zamanda gelen misafirlerine bir nostalji de yaşatıyor. İdrar söktürücü, hazmı kolaylaştırıcı, iltihaplı hastalıklara karşı iyileştirici, bağırsak ve midede meydana gelen şişkinlik ve gaz problemine karşı, öksürük, astım ve nefes darlığına karşı iyileştirici özellikleri bulunan çörekotu kahvesi Burdur’un Gölhisar ilçesinde vatandaşlar tarafından bol bol tüketilen bir kahve niteliğinde.

İlçede bulunan bir işletme nostaljik eserlerden oluşan dizaynıyla ilgi çeken bir işletmede vatandaşlara sunulan çörekotu kahvesine ülkenin birçok yerinden gelen turistlerin ilgisi büyük. Bu nostaljik ortamda geçmişe adeta bir yolculuğa çıkan müşteriler, diğer taraftan farklı sunumuyla Çörekotu Kahvesinin tadına bakıyorlar.

1975 yılından bu tarafa yaptıkları kahveyi anlatan işletme sahibi Memiş Bilgin(56); “1968 Gölhisar Doğumluyum. Gölhisar denince aklımıza Kibyra Antik Kenti, Gölhisar Kavurması, Kar Şerbeti, Kültür evi gelir. Gölhisar ile özdeşmiş değerlerimizdir bunlar. Biz bunlardan bir tanesi olan Çörekotu Kahvesini yapıyoruz. 1975 yılından beri çörekotu kahvesini kahve olarak yapıyoruz. İlçemiz için önemli olan bu kahvenin bir kenarda kalmasına gönlümüz el vermedi. Kültürel bir zenginliğimiz olarak ön plana çıkmasını istedik. Özel bir mekân olarak kültür kahvesinde sergilediğimiz ürünlerle bu kahvemizi sunuyoruz. 7’den 77’ye herkesin buluştuğu bir mekandayız. Kültür sunumuyla kahvemizi sunuyoruz. Ahşap senit üzerinde, toprak testideki suyu ile birlikte lokumumuzu birlikte sunuyoruz. Hazırladığımız kahvemize ilave çörekotu ya da susam eklenerek içilmesini tavsiye ediyoruz. Kaliteli ürünlerin, kaliteli işlerin marka olması içinde marka tescilimizi 10 yıl önce alarak değer kattık. Gölhisar’ımızın ilk marka tescilli ürünüdür çörekotu kahvesi” şeklinde konuştu.

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