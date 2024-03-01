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TFF, VAR Support uygulamasına başlıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TFF, VAR Support uygulamasına başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support uygulamasına geçileceğini açıkladı. Buna göre VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR Support / VAR Destekleyicisi sistemini kullanılacak.

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Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support uygulamasına geçilecek.

Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR Support / VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, 'VAR destekleyicisi' sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda VAR'a yardımcı olacak.

VAR Support sisteminin Trendyol Süper Ligi'nin kalan maçlarında uygulanacağı müsabakalar şöyle:

28. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
30. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
34. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
37. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

Ayrıca VAR Support sisteminin uygulanacağı diğer maçlar şu şekilde:

- Turkcell Süper Kupa maçı
- Ziraat Türkiye Kupası Final maçı

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