BIST 9.133
DOLAR 31,35
EURO 33,95
ALTIN 2.072,73
HABER /  GÜNCEL

Cevdet Yılmaz: 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık

Cevdet Yılmaz: 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın "57 YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık." açıklaması dikkat çekti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ile ilgili konuştu. Yılmaz "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarımız kapsamında yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak özel sektör çatı STK’ları ve kamu kurumlarından oluşan paydaşlarla kapsamlı toplantılar yaparak hazırladığımız 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık." dedi.

YOİKK Eylem Planının, yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, yatırım finansmanı sağlanması, yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi eylemler içerdiğini söyleyen Yılmaz "Bu eylemlerin en hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için düzenli aralıklarla işleyişini de takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 122 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 122 bin liraya yükseldi
Başkan Geyikçi: “Batı Antalya ekonomisini birlikte güçlendireceğiz”
Başkan Geyikçi: “Batı Antalya ekonomisini birlikte güçlendireceğiz”
Gölhisar’ın ilk marka tescilli Çörekotu kahvesine ilgi büyük
Gölhisar’ın ilk marka tescilli Çörekotu kahvesine ilgi büyük
Ramazan ayı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
Ramazan ayı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
Gazze'de Filistinliler, cuma namazını İsrail saldırısında yıkılan enkazında kıldı
Gazze'de Filistinliler, cuma namazını İsrail saldırısında yıkılan enkazında kıldı
Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de 10 çocuğun açlıktan öldüğü kayıtlara geçti!
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de 10 çocuğun açlıktan öldüğü kayıtlara geçti!
Otobüs şoförü yerde yatan köpeği otobüsle veterinere yetiştirdi
Otobüs şoförü yerde yatan köpeği otobüsle veterinere yetiştirdi
İYİ Parti İBB adayı Kavuncu'dan İmamoğlu'na afiş göndermesi: Örtünün altında kalırsınız
İYİ Parti İBB adayı Kavuncu'dan İmamoğlu'na afiş göndermesi: Örtünün altında kalırsınız
Ürdün, Gazze'ye havadan yardım paketleri bıraktı
Ürdün, Gazze'ye havadan yardım paketleri bıraktı
TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları Antalya'da başladı
TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları Antalya'da başladı
Bu ilçede emeklilere bin 500 TL destek sözü
Bu ilçede emeklilere bin 500 TL destek sözü