Cevdet Yılmaz: 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın "57 YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık." açıklaması dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ile ilgili konuştu. Yılmaz "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarımız kapsamında yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak özel sektör çatı STK’ları ve kamu kurumlarından oluşan paydaşlarla kapsamlı toplantılar yaparak hazırladığımız 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık." dedi.

YOİKK Eylem Planının, yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, yatırım finansmanı sağlanması, yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi eylemler içerdiğini söyleyen Yılmaz "Bu eylemlerin en hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için düzenli aralıklarla işleyişini de takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.