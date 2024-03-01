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Marmaris'te bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu!

Marmaris'te bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu.

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Siteler Mahallesi 189 Sokak'taki otoparka park ettiği karavanında yaşayan Feridun Tamur'dan (68) haber alamayan diğer karavancılar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karavanda hareketsiz bulunan Tamur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Tamur'un cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karavanında yalnız yaşan Tamur'un bir süre önce kalçasından ameliyat olduğu öğrenildi.

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