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A101’in reklam filmi, en başarılı reklam filmleri arasında yer aldı

A101’in reklam filmi, en başarılı reklam filmleri arasında yer aldı

Zincir market A101’in “Alışkanlıklara Meydan Okuyoruz” reklam filminin, en başarılı 10 YouTube Türkiye reklamı arasında yer aldığı açıklandı.

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A101’in Müge Anlı iş birliğiyle hayata geçirdiği “Alışkanlıklara Meydan Okuyoruz” reklam filmi, YouTube Ads Leaderboard 2023 Türkiye Listesinde girmeyi başararak yılın en başarılı 10 YouTube Türkiye reklamı arasında yer aldı.

Markanın bu başarısını değerlendiren A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, “Müge Anlı’yla birlikte gerçekleştirdiğimiz kampanyanın gösterdiği bu başarı hepimizi çok mutlu etti. 12 milyon izlenmesiyle YouTube Ads Leaderboard 2023 Türkiye listesinde yer alan filmimiz de dahil olmak üzere yıl boyunca hayata geçirdiğimiz birçok kampanyayla tüketicilerimize sadece marketlerimizle değil, onların hayatına dokunan birçok kampanyayla da ulaşmayı amaçlıyoruz. Reklam filmimizde rol alan Müge Anlı’ya ve bu filmin yapım sürecinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

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