BIST 9.133
DOLAR 31,35
EURO 33,95
ALTIN 2.072,73
HABER /  GÜNCEL

Genç antrenörün katil zanlısının yargılandığı dava ertelendi

Genç antrenörün katil zanlısının yargılandığı dava ertelendi

Eskişehir’de yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli’yi silahla vurarak öldüren Sercan İpek’in yargılandığı dava, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 12 Haziran’a ertelendi.

Abone ol

Geçtiğimiz yıl 3 Ocak’ta Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ruhsatsız tabancasıyla İbrahim Can Temelli’yi (26) 3 yerinden yaralayan katil zanlısı Sercan İpek, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İbrahim Can Temelli ise tedavisi için kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Sercan İpek, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda arkadaşı Önder Ş.’nin Ali Rıza Efendi Caddesi’nde bulunan evinin çatı katında saklanırken Özel Harekat Polisi destekli operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan Sercan İpek, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hafif ticari araç takla attı, sürücü ağır yaralandı
Hafif ticari araç takla attı, sürücü ağır yaralandı
A101’in reklam filmi, en başarılı reklam filmleri arasında yer aldı
A101’in reklam filmi, en başarılı reklam filmleri arasında yer aldı
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın cezalarını onadı!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın cezalarını onadı!
Fenerbahçe'de, Hatayspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de, Hatayspor maçı hazırlıkları tamamlandı
TFF, VAR Support uygulamasına başlıyor
TFF, VAR Support uygulamasına başlıyor
Marmaris'te bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu!
Marmaris'te bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu!
Diyarbakır’da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi
Diyarbakır’da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi
Cevdet Yılmaz: 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık
Cevdet Yılmaz: 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık
Fatih Erbakan canavara benzetti: Kurtulsak ne emeklinin derdi kalır, ne memurun derdi kalır
Fatih Erbakan canavara benzetti: Kurtulsak ne emeklinin derdi kalır, ne memurun derdi kalır
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 122 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 122 bin liraya yükseldi
Başkan Geyikçi: “Batı Antalya ekonomisini birlikte güçlendireceğiz”
Başkan Geyikçi: “Batı Antalya ekonomisini birlikte güçlendireceğiz”
Gölhisar’ın ilk marka tescilli Çörekotu kahvesine ilgi büyük
Gölhisar’ın ilk marka tescilli Çörekotu kahvesine ilgi büyük