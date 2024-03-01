BIST 9.097
DOLAR 31,37
EURO 34,02
ALTIN 2.087,51
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin bir kardeşlik hukuku projesi olduğunu belirterek, "Büyük Atatürk'ün dediği gibi, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyebilen her bir vatandaşımızı kuzeyden güneye, doğudan batıya hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz." dedi.

Abone ol

Artvin Belediyesi önünde düzenlenen aday tanıtım törenine katılan Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in selamlarını ilettiği katılımcılardan, Artvin Belediye Başkanı ve İYİ Parti Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin'e seçimlerde destek istedi.

Elçin'in muhalefet partisinden belediye başkanı olarak Artvin gibi zorlu bir coğrafyada çok güzel projeleri hayata geçirdiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Zorlu, "Sizler, adayları en iyi tanıyanlarsınız. İthal adaylara değil, Artvin'in öz çocuğuna inanacaksınız. Artvin halkından Demirhan Elçin'e destek ve oy istiyorum." diye konuştu.

İktidara çeşitli eleştirilerde bulunarak, tespit ettikleri sorunlar için çözüm önerilerini sıralayan Zorlu, İYİ Parti'nin kutuplaştıran siyasete karşı durduğunu dile getirdi.

Zorlu, "Şunu unutmayın biz birlikte Türkiye'yiz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"İYİ Parti bir kardeşlik hukuku projesidir. Büyük Atatürk'ün dediği gibi, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyebilen her bir vatandaşımızı kuzeyden güneye, doğudan batıya hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz. Vatanını seven, geleceğimize ortak koşan her bir vatandaşımız başımızın tacıdır. Her birinizin oylarına talibiz. İnşallah 31 Mart Demirhan başkanımızın ikinci beş yılında projelerini taçlandıracağı, yapamadıklarını tamamlayacağı dönem olacak."

ÖNCEKİ HABERLER
Akşener'den olay CHP çıkışı: Midem bulanıyor artık
Akşener'den olay CHP çıkışı: Midem bulanıyor artık
Turgut Altınok: Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız
Turgut Altınok: Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız
Hurda altınlar yeniden ekonomiye kazandırılacak
Hurda altınlar yeniden ekonomiye kazandırılacak
Cezaevinde ölen Rus muhalif Navalnıy başkent Moskova'da defnedildi
Cezaevinde ölen Rus muhalif Navalnıy başkent Moskova'da defnedildi
Ordu’da 2 katlı evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri sevk edildi
Ordu’da 2 katlı evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri sevk edildi
Kahramanmaraş'ta deprem oldu AFAD'dan açıklama
Kahramanmaraş'ta deprem oldu AFAD'dan açıklama
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı
Metro Türkiye'den uygun fiyatlı ramazan erzak paketleri
Metro Türkiye'den uygun fiyatlı ramazan erzak paketleri
Genç antrenörün katil zanlısının yargılandığı dava ertelendi
Genç antrenörün katil zanlısının yargılandığı dava ertelendi
Hafif ticari araç takla attı, sürücü ağır yaralandı
Hafif ticari araç takla attı, sürücü ağır yaralandı
A101’in reklam filmi, en başarılı reklam filmleri arasında yer aldı
A101’in reklam filmi, en başarılı reklam filmleri arasında yer aldı
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın cezalarını onadı!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın cezalarını onadı!