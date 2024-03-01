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Cezaevinde ölen Rus muhalif Navalnıy başkent Moskova'da defnedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cezaevinde ölen Rus muhalif Navalnıy başkent Moskova'da defnedildi

 Rusya'da cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy, başkent Moskova'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Moskova'daki cenaze törenine, ABD'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Kanada'nın Moskova büyükelçileri ve yüzlerce kişi katıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı tören, "Bojyey Materi" kilisesinde Navalnıy'ın anısına yapılan ayinle başladı.

Kiliseye gelen Navalnıy'ın taraftarları, naaşı görmek için kilise önünde sıra oluşturdu.

Navalnıy'ın naaşı, kilisedeki ayinin ardından götürüldüğü Borisov Mezarlığı'na defnedildi.

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