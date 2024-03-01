Cezaevinde ölen Rus muhalif Navalnıy başkent Moskova'da defnedildi

Rusya'da cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy, başkent Moskova'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.Abone ol
Moskova'daki cenaze törenine, ABD'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Kanada'nın Moskova büyükelçileri ve yüzlerce kişi katıldı.
Güvenlik önlemlerinin alındığı tören, "Bojyey Materi" kilisesinde Navalnıy'ın anısına yapılan ayinle başladı.
Kiliseye gelen Navalnıy'ın taraftarları, naaşı görmek için kilise önünde sıra oluşturdu.
Navalnıy'ın naaşı, kilisedeki ayinin ardından götürüldüğü Borisov Mezarlığı'na defnedildi.