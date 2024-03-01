KYB laftan anlamıyor: Türkiye, Süleymaniye'nin kapısına dayanacak

Ankara'nın bütün uyarılarına rağmen Irak'ta Süleymaniye'yi "İkinci Kandil" haline getirmeye çalışan KYB'nin lideri Bafel Talabani'ye yönelik yeni adımlar devreye giriyor. Üs bölgeleri Süleymaniye'nin kapısına dayanacak.

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Irak'ta Süleymaniye'yi "İkinci Kandil" haline getirmeye çalışan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) lideri Bafel Talabani'ye yönelik Türkiye üst üste uyarıda bulurken, bu konuda atılacak yeni adımlar da ortaya çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, KYB'ye yönelik uyarıda bulunmuş ve gerekirse "ileri tedbirler" alınabileceği gündeme gelmişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mısır ziyareti dönüşünde, KYB yönetiminin defalarca uyarılmasına rağmen, terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye kol kanat germeye devam ettiğine dikkat çekmişti.

"TALABANİ, PKK'YLA İLİŞKİSİNİN SONUÇLARINI GÖRECEK"

Tüm uyarılara rağmen, PKK'nın Süleymaniye'de serbestçe faaliyet gösterdiği, hatta o bölgede PKK'nın bir hastanesi olduğu ve PKK'ya lojistik destek sağlayacak şekilde bazı binaların tahsis edildiğine dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin, bir süredir dillendirilen "ileri tedbirleri" hayata geçireceği belirtildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki 100'den fazla geçici üssünün bulunduğunu, KYB'nin terör örgütü konusunda gerekli tedbirleri almaması durumunda, bu üslerin Süleymaniye sınırına kadar çekilebileceğini kaydetti. Süleymaniye'ye gidecek uçaklara Türkiye'nin hava sahasını kapatması, yine Süleymaniye'de maaşların ödenemez hale gelmesinin yanı sıra bölgedeki güvenlik problemlerinin, Bafel Talabani'yi köşeye sıkıştırdığı kaydedildi. Güvenlik kaynakları, "Bafel Talabani, PKK ile ilişkisinin sonuçlarını görecek." değerlendirmesini yaptı.