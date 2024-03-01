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İlber Ortaylı'dan Almanya’daki 4 gün çalışma sistemine yorum

İlber Ortaylı'dan Almanya’daki 4 gün çalışma sistemine yorum

Tarihçi İlber Ortaylı, Almanya'nın 4 gün çalışma sistemine ilişkin yaptığı yorumda, "Buradan giden doktorlar çalışacak. Ne güzel Batı'dan Doğu'dan köle getirip çalıştırıyorlar kendileri yatacaklar" dedi.

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Almanya haftada 4 gün bir çalışmayı test ediyor. İlk etapta 45 şirketin katıldığı bu testte, üç günlük hafta sonu tatilinin çalışanları daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken yapıp yapmayacağının analiz edilmesi planlanıyor.

Bu yeni sisteme ilişkin dikkat çeken bir yorum ise tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan geldi.

"Türkiye'den giden doktorlar çalışacaklar"

Ortaylı'ya katıldığı bir programda Almanya'daki yeni çalışma sistemi soruldu.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'den Almanya'ya giden doktorlara dikkat çeken Ortaylı, "3 gün yatmayı da beceremez onlar saçmalayacaklar. Buradan giden doktorlar çalışacak. Ne güzel Batı'dan Doğu'dan köle getirip çalıştırıyorlar kendileri yatacaklar." dedi.

"Türkiye bir doktor kaybetti..."

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda bazı meslek gruplarına mensup vatandaşlar, Türkiye'yi terk etmeye başladı.

Eğitim aldıktan sonra mesleklerini yurt dışında yapmak isteyenler ve bunu da sosyal medyadan paylaşanlar, "Türkiye bir doktor, mühendis, mimar kaybetti. Almanya, ABD bir doktor, mühendis, mimar kazandı" notlarıyla gündem oldu.

Umduklarını bulamadılar

Ancak gittikleri ülkedeki ekonomik durum ise beklentilerini karşılamadı. Almanya'da da sağlıkçılar sık sık grev yaparak mevcut sistemi protesto ediyor.

7 bin doktor dönüş için başvuru yaptı

Öyle ki Sağlık-Sen Başkanı yurt dışına giden hekimlerin pişman olduğunu belirterek 7 bin hekimin kamuya dönüş başvurusu yaptığını söylemişti.

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