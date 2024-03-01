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Icardi, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Icardi, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Icardi'nin durumu merak ediliyordu. Sarı-kırmızılı takımda Arjantinli yıldız bugünkü antrenmanda yer almadı.

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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Galatasaray, Pazar günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, derbinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. 

Topla ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. 

ICARDİ ANTRENMANA KATILMADI

Diğer yandan beIN SPORTS'un haberine göre; Galatasaray'da Icardi, takımının antrenmanında yer almadı. Haberde, Arjantinli yıldızın yarın yapılacak antrenmana katılmasının beklendiği ifade edilirken Beşiktaş maçında da sahada yer almasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

Bu sezon ligde 23 maça çıkan Arjantinli yıldız, 14 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

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