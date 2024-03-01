BIST 9.097
DOLAR 31,35
EURO 34,02
ALTIN 2.104,44
HABER /  DÜNYA

Elon Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a "yapay zeka" davası açtı

Elon Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a "yapay zeka" davası açtı

Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile şirketin CEO'su Sam Altman'a kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettikleri iddiasıyla dava açtı.

Abone ol

San Francisco Mahkemesi'nde açılan davanın şikayet dilekçesinde, Altman ile OpenAI Kurucu Ortağı Greg Brockman'ın 2015 yılında Musk ile iletişime geçtiği ve "insanlık yararına" yapay zeka geliştirecek, kar amacı gütmeyen bir laboratuvar kurma konusunda anlaştıkları öne sürüldü.

OpenAI'nın kurucu ortağı olan Musk'ın 2018'de şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğine işaret edilen şikayet dilekçesinde, ancak kuruluş sözleşmesine dayanarak OpenAI'a katkıda bulunmaya ve Altman'dan şirket hakkında güncelleme almaya devam ettiği aktarıldı.

Dilekçede OpenAI'nın internet sitesinde sözleşmesinin "yapay zekanın tüm insanlığa faydalı olmasını sağlamak" olduğunu belirttiği, fakat gerçekte OpenAI'nın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiği iddia edildi.

Şirketin yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiği vurgulanan dilekçede, OpenAI'nın Microsoft'un karını maksimuma çıkarmaya odaklanmasının anlaşmayı ihlal ettiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Türk Hava Yolları, Avustralya’da Melbourne uçuşlarına başladı
Türk Hava Yolları, Avustralya’da Melbourne uçuşlarına başladı
KYB laftan anlamıyor: Türkiye, Süleymaniye'nin kapısına dayanacak
KYB laftan anlamıyor: Türkiye, Süleymaniye'nin kapısına dayanacak
İlber Ortaylı'dan Almanya’daki 4 gün çalışma sistemine yorum
İlber Ortaylı'dan Almanya’daki 4 gün çalışma sistemine yorum
Barcelona, 90 milyon euroluk iki teklifi elinin tersiyle itti
Barcelona, 90 milyon euroluk iki teklifi elinin tersiyle itti
TFF, derbi öncesi yeni VAR uygulamasını duyurdu!
TFF, derbi öncesi yeni VAR uygulamasını duyurdu!
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz
Akşener'den olay CHP çıkışı: Midem bulanıyor artık
Akşener'den olay CHP çıkışı: Midem bulanıyor artık
Turgut Altınok: Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız
Turgut Altınok: Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız
Hurda altınlar yeniden ekonomiye kazandırılacak
Hurda altınlar yeniden ekonomiye kazandırılacak
Cezaevinde ölen Rus muhalif Navalnıy başkent Moskova'da defnedildi
Cezaevinde ölen Rus muhalif Navalnıy başkent Moskova'da defnedildi
Ordu’da 2 katlı evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri sevk edildi
Ordu’da 2 katlı evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri sevk edildi