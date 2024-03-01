İsrail ordusunda 'Kassam Tugayları' krizi! Binlerce asker için talimat verildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında verdiği ağır kayıpları telafi etmek için acilen 7 bin 500 ek askere ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Abone ol

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana hız kesmeden devam ederken, İsrail'den çarpıcı bir açıklama geldi. Kassam Tugaylarının olağanüstü direnişi sebebiyle ağır kayıplar veren İsrail ordusu, acil asker ihtiyacı olduğunu duyurdu.

İSRAİL'DE ASKER KRİZİ

İsrail Genelkurmay Başkanlığı ordunun acilen en az 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu ve bunların yaklaşık yarısının muharebe mevzilerinde görev yapacağını açıkladı.

Söz konusu rakamın yaklaşan periyodik asker alımlarına ek olduğu ve daha önceki alımlara göre oldukça yüksek bir sayı olduğu belirtildi.

AĞIR KAYIPLAR VERDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Bunun, İsrail ordusunun 7 Ekim'de "ağır" kayıplarla başladığı ve yaklaşık 150 gün süren çatışmaların ardından yaşadığı "şoku" gösterdiği vurgulandı.

7 BİN 500 ASKER TALEP EDİLDİ

Ordunun ayrıca 7 bin 500 yeni subay ve astsubay talep ettiği, Maliye Bakanlığının yalnızca 2 bin 500 kişiye onay verdiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 582 İsrail askerinin öldürüldüğüne, binlerce askerin ise yaralanma ve psikolojik sorun yaşama sonucu orduya geri dönmediğine işaret edilen haberde, çatışmalarda öldürülen çok sayıda komutanın yerine de yeni atamaların yapılması gerektiği belirtildi.

İsrail ordusunun ek asker ihtiyacının arkasındaki en önemli nedenlerden birinin de "savaş sonrasında ortaya çıkan yeni duruma kaçınılmaz olarak uyum sağlama zorunluluğu" olduğu kaydedildi.

SAVUNMA BAKANI GALANT, ORTODOKS YAHUDİLERE ASKERLİK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Gazze'deki olağanüstü direniş İsrail ordusunu asker krizine sürükledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede askerlikten muaf tutulan ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi kesimin de askere alınması gerektiğini söyledi.