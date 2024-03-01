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Türkiye'den İsrail'e sert uyarı: Son verin!

Türkiye'den İsrail'e sert uyarı: Son verin!

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır"

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi 'katliam' yapmakla suçlamasına yanıt verdi. Keçeli, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır."

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