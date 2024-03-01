Ankaragücü şikayet etmişti! TFF, Mert Hakan için kararını verdi

TFF, Ankaragücü'nün Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş için şikayet başvurusunu reddetti.

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Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere ettiği küfürler için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Konuyla ilgili TFF kararını verdi.

Radyospor'un haberine göre; TFF, Ankaragücü'nün Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş için şikayet başvurusunu reddetti.

RED SEBEBİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, şikayet dilekçesinin reddetme sebebini şu şekilde açıkladı:

"VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde ilgili madde hükmünün uygulanmayacağının belirtilmesi; ayrıca müsabaka görevlilerinin raporlarında da iddialarınıza ilişkin herhangi bir husus bulunmadığının tespit edilmiş olması nedeniyle; şikayet dilekçenize yönelik olarak bir işlem yapılamayacağı hususunu bilgilerinize rica ederiz."

Bu karar sosyal medyada oldukça tartışılırken başta Ankaragücü olmak üzere Galatasaraylı taraftarlardan da TFF'nin kararına tepki geldi.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Maçın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın, tribünlere yönelik hareketlerde bulunduğu ve küfür ettiği bir video sosyal medyada gündem olmuştu.