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İran’da oy verme işlemi gece yarısına kadar uzatıldı

İran’da oy verme işlemi gece yarısına kadar uzatıldı

İran’da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 00.00’a kadar uzatıldı.

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İran’da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme işlemi uzatıldı.

OY VERME İŞLEMİ GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

Yaklaşık 61 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede yerel saatle 08.00'da başlayan ve ilk olarak 18.00’da sona ereceği açıklanan oy verme işlemi önce 20.00’a ardından da 22.00’a kadar uzatılmıştı. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, oy verme işleminin 2 saat daha uzatıldığı ve seçmenlerin 00.00’a kadar oy kullanabilecekleri belirtildi.

İran'ın 290 sandalyeli İslami Şura Meclisi için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, dini lideri seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi'ndeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlerde yer alıyor.

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