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Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! 4 emniyet müdürü atandı

Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! 4 emniyet müdürü atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 4 ile yeni emniyet müdürü ataması yapıldı. İşte o isimler...

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Mersin İl Emniyet müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Aslan'ın yerine, daha önce Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Kamil Karabörk getirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne ise Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın atandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğüne ise İbrahim Kaba'nın ataması yapıldı.

Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Antalya, Bursa İzmir ve Kayseri il müdürleri görevden alındı, toplamda 29 il müdürlüğüne ise yeni isimler atandı.

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