Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a övgü: Avrupa kıtasını kurtardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'da sevildiğini ve imajının çok yüksek olduğunu ifade eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Türkiye olmasaydı şu anda AB ülkeleri tamamıyla istikrarını kaybetmiş olurdu. Erdoğan bir yerde Avrupa kıtasını kurtardı" şeklinde konuştu.

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Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin uzun bir tarihi geçmişi olduğunu söyledi.

Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olduğunu belirterek Avrupa'daki diğer ülkelere kıyasla Macaristan'da güçlü liderlerin ilgi gördüğünü kaydeden Orban, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da özellikle sevilen, imajı yüksek olan bir lider. Macaristan'da buna önem verilir" dedi.

"Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyoruz"

Orban, "Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyoruz. Bir başka olgu ise Türkiye ile Macaristan arasında bir barış dili konuşuluyor" ifadesini kullandı.

Avrupa'da savaş dilinin konuşulduğunu, 'birilerini ezmekten ve galibiyetten' söz edildiğini dile getiren Orban, "Bizler öyle değiliz. Savaş dilini sevmeyiz. Türkiye ve Macaristan bu bağlamda Avrupa bölgesinde birer istisna teşkil ediyor. Bizler karşılıklı barışın dilini konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye muhafazakar yapısını korumayı başardı"

Orban, Türkiye'nin muhafazakar yapısını korumayı başaran ülke olduğunu, Avrupa'da aile, tanrı, ulus gibi kavramların Orta Çağ'a ait unsurlarmış gibi görüldüğünü, bu değerleri dile getirenlerin sorunlarla karşılaştığını anlattı.

Göç ve göçmenlik meselesinin Avrupa'daki en önemli konuların başında geldiğini ileri süren Orban, Macaristan gibi 10 milyon nüfusa sahip bir ülkenin sınırında birden yüz binlerce göçmenin birikmesini olumlu bir durum olarak değerlendirmediklerini, ülkesinde kimin yaşayıp yaşamayacağına kendilerinin karar vermesi gerektiğini, bu nedenle göç konusunda diğer ülkelere oranla daha katı bir tutum sergilediklerini belirtti.

"Erdoğan, Avrupa kıtasını kurtardı"

Orban, Türkiye'nin göç konusundaki rolünün çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Türkiye olmasaydı şu anda Avrupa, Avrupa Birliği ülkeleri tamamıyla istikrarını kaybetmiş olurdu. Erdoğan bir yerde Avrupa kıtasını kurtardı. Neredeyse son sekiz yıldır da bu görevi üstlenmekte. Dolayısıyla Türkiye'deki güçlü liderlik olmasaydı hepimizin başı belada olurdu Avrupa'da, bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Avrupa'da herkes Türkiye'ye minnet duymakta ve duymalıdır da zaten.

"AB, Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmedi"

AB'nin göç hususunda Türkiye'ye verdiği sözleri tam olarak yerine getirmediğine dikkati çeken Orban, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin destek olunması gerektiğinin ancak bu hususta gerekli desteğin yerine getirilmediği düşüncesinde olduğunun altını çizdi.