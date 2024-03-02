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Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu

Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu

Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Kozlu ilçesindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Mustafa K. yönetimindeki 34 MKG 81 plakalı Mercedes marka otomobil, ışıklı kavşaktan çıktığı esnada Kozlu-Ereğli istikametine giden Pusat Ö. yönetimindeki 67 ADZ 303 plakalı Ford marka pikap araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap, 30 metre savrulup demir korkuluklara çarparak devrildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikaptan kopan parçalar otomobil galerisinin camını kırdı.
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa K, pikap sürücüsü Pusat Ö. ve araç içerisinde bulunan Fatih Mustafa A. yaralandı.

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