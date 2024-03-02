BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

ORC anketinde dikkat çeken sonuçlar! Ordu, Trabzon, Samsun

ORC anketinde dikkat çeken sonuçlar! Ordu, Trabzon, Samsun

31 Mart yerel seçimlerine doğru anketler gelmeye devam ediyor. Araştırma şirketi ORC, Ordu, Samsun ve Trabzon'da yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki son anketleri de kamuoyu ile paylaşıldı.

ORC Araştırma şirketi, AK Parti'nin güçlü olduğu Ordu'da yapılan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ordu anketinin sonuçlarına göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibi Hilmi Güler'in 2.5 puan önünde yer aldı.

24-27 Şubat tarihlerinde 1930 kişi ile yapılan anket sonuçlarında CHP'li Zekai Sana ise 3. sırada yer aldı. Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2019'daki yerel seçimde yüzde 56,93 oy almıştı.

ORDU

SAMSUN

TRABZON

ÖNCEKİ HABERLER
Emekliye bayram ikramiyesi ve 8. Yargı paketi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Emekliye bayram ikramiyesi ve 8. Yargı paketi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! 4 emniyet müdürü atandı
Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! 4 emniyet müdürü atandı
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a övgü: Avrupa kıtasını kurtardı
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a övgü: Avrupa kıtasını kurtardı
Fenerbahçe Beko, kendi rekorunu kırdı
Fenerbahçe Beko, kendi rekorunu kırdı
Ankaragücü şikayet etmişti! TFF, Mert Hakan için kararını verdi
Ankaragücü şikayet etmişti! TFF, Mert Hakan için kararını verdi
İran’da oy verme işlemi gece yarısına kadar uzatıldı
İran’da oy verme işlemi gece yarısına kadar uzatıldı
Nikaragua, İsrail'i destekleyen Almanya aleyhinde dava açtı
Nikaragua, İsrail'i destekleyen Almanya aleyhinde dava açtı
İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze'de yardım bekleyenlerin öldürülmesi soruşturulmalı
İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze'de yardım bekleyenlerin öldürülmesi soruşturulmalı
Antalya Şehir Hastanesi yarın açılıyor
Antalya Şehir Hastanesi yarın açılıyor
Kasımpaşa ile Sivasspor eşitliği bozamadı
Kasımpaşa ile Sivasspor eşitliği bozamadı
Türkiye'den İsrail'e sert uyarı: Son verin!
Türkiye'den İsrail'e sert uyarı: Son verin!