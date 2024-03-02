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Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi!

Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi!

Çin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes sağlanması çağrısını bir kez daha dile getirdi.

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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Çın Şü, BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumunun İsrail-Filistin sorununun ele alındığı bölümünde ülkesi adına söz aldı.

Daimi Temsilci Çın, konuşmasında, Gazze'de benzeri görülmemiş bir insani krizin yaşandığını belirterek, "Acil bir ateşkes, uluslararası toplumun talebi ve barışa ulaşabilmenin temel gereğidir." dedi.

İsrail'e, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımın önlenmesine yönelik geçici tedbir ve talimatlarını uygulama çağrısı yapan Çın, insani yardım örgütlerinin Gazze'de faaliyetlerini yürütebilmesine olanak sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çın, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını kazanmaya yönelik haklı davasını desteklediğine işaret ederek, Filistin topraklarının işgaline ve nüfusun zorla yerinden edilmesine güçlü şekilde karşı çıktıklarını vurguladı.

İki devletli çözümün uluslararası toplumun genel kabulü ve Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada yaşayabilmesinin en gerçekçi yolu olduğunun altını çizen Çın, tüm ülkelere bu yönde çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

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