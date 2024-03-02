BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

'At eyeri' yüzünden 13 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak öldürdü

'At eyeri' yüzünden 13 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak öldürdü

Muş’un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde 13 yaşındaki bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ise hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Abone ol

Muş’un Varto ilçesine bağlı bir köyde dehşet dolu anlar yaşandı. Olay, Varto ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Yılanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. (13) isimli çocuk, R.H. (20), isimli şahsın atının eyerini çaldığını ileri sürmesi üzerinde aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonucu R.H., kendisine isnat edilen olaya kızarak evinden aldığı av tüfeği ile E.B.'ye ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

E.B. olay yerinde hayatını kaybederken, olayın duyulması üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Varto Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından E.B.'nin cenazesi Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme sonucunda maktulün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Muş'a gönderildi. Kavga ile ilgili tahkikat devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak!
Beşiktaş, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Akrobatik hareketler yapan motorcu trafik ışıklarına çaptı
Akrobatik hareketler yapan motorcu trafik ışıklarına çaptı
Astronot Alper Gezeravcı'dan tuvalet itirafı! Uzayda standartların dışında
Astronot Alper Gezeravcı'dan tuvalet itirafı! Uzayda standartların dışında
Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu
Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
ORC anketinde dikkat çeken sonuçlar! Ordu, Trabzon, Samsun
ORC anketinde dikkat çeken sonuçlar! Ordu, Trabzon, Samsun
Emekliye bayram ikramiyesi ve 8. Yargı paketi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Emekliye bayram ikramiyesi ve 8. Yargı paketi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! 4 emniyet müdürü atandı
Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! 4 emniyet müdürü atandı
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a övgü: Avrupa kıtasını kurtardı
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a övgü: Avrupa kıtasını kurtardı
Fenerbahçe Beko, kendi rekorunu kırdı
Fenerbahçe Beko, kendi rekorunu kırdı
Ankaragücü şikayet etmişti! TFF, Mert Hakan için kararını verdi
Ankaragücü şikayet etmişti! TFF, Mert Hakan için kararını verdi