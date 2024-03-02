Akrobatik hareketler yapan motorcu trafik ışıklarına çaptı

Denizli'de motosikletle akrobatik hareketler yapan genç, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre sürüklenerek trafik ışığına çarptı. Acı içinde kıvranan yaralı gencin eşyaları etrafa saçıldı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Merkez Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde 29 Ekim Bulvarı üzerinde motosikletle seyir halinde olan sürücü Yunus K. isimli genç, akrobatik hareketler yapmaya başladı. Trafik ışıklarına yaklaştığı sırada durmaya çalışan motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü. Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet, trafik ışığına çarparak durabildi. Direğe çarpan motosiklet hurdaya dönerken, gencin giysi ve eşyaları da etrafa saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Yunus K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsüne ilk müdahale yapıldığı sırada “Ayağım” diye bağırdığı anlar görüntülere yansıdı. Maddi hasar oluşan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.