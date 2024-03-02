Halk TV muhabirinin İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya sorduğu soruya bakın! Aldığı cevap bomba

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu'ya "Murat Kurum kazanırsa Kavuncu sevinecek mi?" sorusunu sordu. O toplantıya katılan gazetecilerden Hadi Özışık, Kavuncu'nun cevabını aktardı.

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İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kavuncu, İstanbul'un sorunlarını anlatarak, çözüm önerilerini açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hadi Özışık'ın da katıldığı programda Halk TV'de programlarında enteresan çıkışlarıyla gündem olan Seyhan Avşar'ın soruları ise çok tartışılır cinsten.

Ancak asıl önemli soru ise Murat Kurum'un İstanbul'u kazanması halinde Buğra Kavuncu’nun bu sonuca sevinip sevinmeyeceği. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

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