BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Halk TV muhabirinin İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya sorduğu soruya bakın! Aldığı cevap bomba

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu'ya "Murat Kurum kazanırsa Kavuncu sevinecek mi?" sorusunu sordu. O toplantıya katılan gazetecilerden Hadi Özışık, Kavuncu'nun cevabını aktardı.

Abone ol

İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kavuncu, İstanbul'un sorunlarını anlatarak, çözüm önerilerini açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hadi Özışık'ın da katıldığı programda Halk TV'de programlarında enteresan çıkışlarıyla gündem olan Seyhan Avşar'ın soruları ise çok tartışılır cinsten.

Ancak asıl önemli soru ise Murat Kurum'un İstanbul'u kazanması halinde Buğra Kavuncu’nun bu sonuca sevinip sevinmeyeceği. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

HADİ ÖZIŞIK'IN PROGRAMININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor
Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Cinsel içerikli görüntülerle tuzağa düşürdüler ismi kullanılan avukat hayatının şokunu yaşadı
Cinsel içerikli görüntülerle tuzağa düşürdüler ismi kullanılan avukat hayatının şokunu yaşadı
Erzincan'da DHKP/C propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Erzincan'da DHKP/C propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
ABD'nin Texas eyaleti cayır cayır yanıyor: 2 kişi öldü!
ABD'nin Texas eyaleti cayır cayır yanıyor: 2 kişi öldü!
Biden'den kritik Gazze kararı! Buna seyirci kalmayacağız
Biden'den kritik Gazze kararı! Buna seyirci kalmayacağız
Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi!
Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi!
Devrilen kamyonda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Devrilen kamyonda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
'At eyeri' yüzünden 13 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak öldürdü
'At eyeri' yüzünden 13 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak öldürdü
20 ilde eş zamanlı operasyon! Sahte yatırım uygulamalarıyla 1 milyar liralık haksız kazanç
20 ilde eş zamanlı operasyon! Sahte yatırım uygulamalarıyla 1 milyar liralık haksız kazanç
Beşiktaş, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak!
Beşiktaş, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak!