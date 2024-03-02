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Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor

Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor

Şırnak'ta karla kaplı köylerde besicilerin kış mesaisi devam ediyor. Çetin geçen kış aylarında besiciler bahar aylarının gelmesini dört gözle bekliyor.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar çetin geçen kış aylarında hayvanlarını besleyebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Mezra, Gökçe ve Siyahpınar bölgelerinde yaşayan vatandaşlar aylardır çetin geçen kış aylarında hayvanlarını ahırlarda beslemeye çalışıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı köylerde kış devam ediyor. Selahattin Timur isimli besici 2 ailenin kaldığı köylerinde hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Timur, "Kar çok yağıyor. Bu köyde sadece iki aile kalıyoruz. Burada hayvanlarımızı besliyoruz. Ekipler sürekli yollarımızı açıyor. 3 metreye yakın kar yağıyor. Şu anda yağmurdan dolayı kar eridi. Burada yaşam çok zor" dedi.

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