BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Erzincan’da kardelenler baharın müjdesini verdi

Erzincan’da kardelenler baharın müjdesini verdi

Erzincan’da karların erimesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bahar mevsiminin habercisi kardelenler topraktan başını çıkarmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kardelenler kentin dört bir yanında bembeyaz bir örtü oluşturdu.

Abone ol

Erzincan’da son günlerde sıcak havanın etkisiyle yüksek kesimlerdeki kar kütleleri eriyerek yerini baharın müjdecisi kardelen çiçeklerine bıraktı.
Kar ve soğuktan yılmadan açan bu zarif çiçekler Erzincan’da baharın gelişinin en güzel göstergesi olurken gri renkli toprak bu çiçeklerle birlikte rengarenk görüntüye kavuştu. Munzur Dağı eteklerinde bu çiçekler başını topraktan çıkarırken bu eşsiz manzaranın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Koparmanın cezası 387 bin 142 lira
Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Erzincan’da açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Halk TV muhabirinin İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya sorduğu soruya bakın! Aldığı cevap bomba
Halk TV muhabirinin İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya sorduğu soruya bakın! Aldığı cevap bomba
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor
Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor
Cinsel içerikli görüntülerle tuzağa düşürdüler ismi kullanılan avukat hayatının şokunu yaşadı
Cinsel içerikli görüntülerle tuzağa düşürdüler ismi kullanılan avukat hayatının şokunu yaşadı
Erzincan'da DHKP/C propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Erzincan'da DHKP/C propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
ABD'nin Texas eyaleti cayır cayır yanıyor: 2 kişi öldü!
ABD'nin Texas eyaleti cayır cayır yanıyor: 2 kişi öldü!
Biden'den kritik Gazze kararı! Buna seyirci kalmayacağız
Biden'den kritik Gazze kararı! Buna seyirci kalmayacağız
Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi!
Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi!
Devrilen kamyonda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Devrilen kamyonda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
'At eyeri' yüzünden 13 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak öldürdü
'At eyeri' yüzünden 13 yaşındaki çocuğu tüfekle vurarak öldürdü
20 ilde eş zamanlı operasyon! Sahte yatırım uygulamalarıyla 1 milyar liralık haksız kazanç
20 ilde eş zamanlı operasyon! Sahte yatırım uygulamalarıyla 1 milyar liralık haksız kazanç