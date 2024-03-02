Erzincan’da kardelenler baharın müjdesini verdi

Erzincan’da karların erimesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bahar mevsiminin habercisi kardelenler topraktan başını çıkarmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kardelenler kentin dört bir yanında bembeyaz bir örtü oluşturdu.

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Erzincan’da son günlerde sıcak havanın etkisiyle yüksek kesimlerdeki kar kütleleri eriyerek yerini baharın müjdecisi kardelen çiçeklerine bıraktı.

Kar ve soğuktan yılmadan açan bu zarif çiçekler Erzincan’da baharın gelişinin en güzel göstergesi olurken gri renkli toprak bu çiçeklerle birlikte rengarenk görüntüye kavuştu. Munzur Dağı eteklerinde bu çiçekler başını topraktan çıkarırken bu eşsiz manzaranın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.



Koparmanın cezası 387 bin 142 lira

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Erzincan’da açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi.