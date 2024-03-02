Hatay’ın Defne ilçesinde hasarlı binada mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Abone ol
Defne ilçesi Sümerler Mahallesi’nde hasarlı bir binada kedi mahsur kaldı. Kedinin binada mahsur kaldığının anlaşılması üzerine yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla binada mahsur kalan kediyi kurtardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ekipler tarafından kurtarılan kedi, beslendikten sonra yaşam alanına bırakıldı.