BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Hasarlı binada mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Hasarlı binada mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Hatay’ın Defne ilçesinde hasarlı binada mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Abone ol

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi’nde hasarlı bir binada kedi mahsur kaldı. Kedinin binada mahsur kaldığının anlaşılması üzerine yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla binada mahsur kalan kediyi kurtardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ekipler tarafından kurtarılan kedi, beslendikten sonra yaşam alanına bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzede kadının elinin değdiği buğday sapları, tepsi oluyor
Depremzede kadının elinin değdiği buğday sapları, tepsi oluyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Erzincan’da kardelenler baharın müjdesini verdi
Erzincan’da kardelenler baharın müjdesini verdi
Halk TV muhabirinin İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya sorduğu soruya bakın! Aldığı cevap bomba
Halk TV muhabirinin İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya sorduğu soruya bakın! Aldığı cevap bomba
Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor
Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor
Cinsel içerikli görüntülerle tuzağa düşürdüler ismi kullanılan avukat hayatının şokunu yaşadı
Cinsel içerikli görüntülerle tuzağa düşürdüler ismi kullanılan avukat hayatının şokunu yaşadı
Erzincan'da DHKP/C propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Erzincan'da DHKP/C propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
ABD'nin Texas eyaleti cayır cayır yanıyor: 2 kişi öldü!
ABD'nin Texas eyaleti cayır cayır yanıyor: 2 kişi öldü!
Biden'den kritik Gazze kararı! Buna seyirci kalmayacağız
Biden'den kritik Gazze kararı! Buna seyirci kalmayacağız
Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi!
Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi!
Devrilen kamyonda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Devrilen kamyonda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı