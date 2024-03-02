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Depremzede kadının elinin değdiği buğday sapları, tepsi oluyor

Depremzede kadının elinin değdiği buğday sapları, tepsi oluyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan afetzede Neriman Şahan, renklendirdiği buğday saplarını örerek yaptığı tepsilerle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Samandağı ilçesi Hıdırbey Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Neriman Şahin, kolları sıvadı. Mevsiminde topladığı buğday saplarını boyama işlemine sokan Şahan, bu sapları ilmik ilmik örerek tepsi haline getiriyor. Sabırla ilmik atan kadın, kazandığı parayı ise aile bütçesine destek olarak kullanıyor. Şahan'ın elinde şekil alan tepsiler; 150 TL ile 300 TL arasında alıcı buluyor.

Yaptığı temsilerin yemek sunumunda kullanıldığını dile getiren Şahan, "Tepsinin dolgu malzemesi için bu sapları, renkli kaplaması içinse naylon kullanıyorum. Tepsilerin kahvaltılık, içli köfte, ekmek, meyve gibi besinler tüketilirken kullanılıyor. Kimi müşteriler ise süs eşyası olarak kullanmayı tercih ediyor. Tepsilerin üstüne isim de yazmaya öğrettiler. Ben ilk başladığımda da tepsiye Musa ağacını ismini yazdım. Bu işi yaparken mutlu oluyorum tepsi harici evimize katkı sağlamak için doğal reçeller yapıyorum ve aile geçimini bu kulübede yaptığım el emekleri ile sağlıyorum" dedi.

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