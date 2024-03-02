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Pendikspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak

Pendikspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

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Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Portekizli teknik adam Ivo Vieira ile yollarını ayıran Pendikspor, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk maçına Konyaspor karşısında çıkacak.

Bu sezon ligde 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Pendikspor, 26 puanla 19. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 28 puanla 18. sırada bulunuyor.

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