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Uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

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Vezirköprü ilçesi Öğürlü Mahallesinde meydana gelen kazada, 05 KD 336 plakalı traktör ile tarlaya gitmek için evden ayrılan 76 yaşındaki Abdullah Talip Bedirhan, Taşlık Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörüyle 30 metre uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan incelemede Abdullah Talip Bedirhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bedirhan'ın cansız bedeni Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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