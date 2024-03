Bursa'nın geleceğini şekillendirecek projeler açıklandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin geleceğini şekillendirecek yeni dönem vizyonunu ve hayata geçireceği projelerini 'Ulaşılabilir Şehir, Dayanıklı Şehir, Doğal ve Sürdürülebilir Şehir, Üretken Şehir, İnsan Odaklı Şehir ve Kalkındıran Şehir' başlıkları altında açıkladı.

Abone ol

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan proje lansman toplantısına, Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti ve MHP il başkan ve yöneticileri, AK Parti geçmiş dönem milletvekilleri ve geçmiş dönem belediye başkanları, kamu yararına dernekler, insani yardım dernekleri, kültür ve sanat dernekleri, şehit ve gazi dernekleri, engelli dernekleri, Dış Türkler dernekleri, Roman dernekleri, kadın kooperatifleri, sanayici ve girişimci iş insanları dernekleri, sendikalar, OSB Başkanları, hemşehri dernekleri, vakıflar, ziraat odaları, muhtarlar, amatör spor kulüpleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

“Bursa için şimdi dönüşüm zamanı”

Görsel bir şölen şeklinde hazırlanan toplantıda ilk olarak gelişen teknolojiyi kullanarak sahneye interaktif hologram video mapping gösterisiyle çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Şimdi dönüşüm zamanı’ sloganıyla şehre dair vizyonun ana başlıklarını paylaştı. Göreve geldiği günden bu yana gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, tüm arzularının Osmanlı’nın ilk başkenti olan kadim şehri hak ettiği yere taşımak olduğunu belirtti. Dönüşümün temellerini attıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Şimdi temelini attığımız projelerin meyvelerini toplama zamanı. Canla başla çalışarak gecemizi gündüzümüze katarak ulaşmak istediğimiz, sürekli hayalini kurduğumuz, yaşlısının, gencinin, kadınının, erkeğinin, çocuğunun güven duyduğu, huzur bulduğu, daha mutlu, daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir Bursa için şimdi dönüşüm zamanı” dedi.

“Ulaşan şehir Bursa”

Türkiye Yüzyılı’nda gerçek belediyecilikle Bursa’yı daha da ileriye taşıyacak olan projelerini ‘Ulaşan Şehir, Dirençli Şehir, Yeşil ve Yaşanabilir Şehir, Üreten Şehir, Yaşayan Şehir ve yaşatan Şehir’ olmak üzere 6 ana başlık altında anlatan Başkan Alinur Aktaş, ilk olarak ‘Ulaşan Şehir’ başlığıyla ulaşım konusuna değindi. Yollarıyla, akıllı çözümleriyle toplu taşımasıyla ulaşan bir şehir oluşturacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, toplu taşımada raylı sistemlerin günümüzde şehir için ulaşım sorununun çözümü için büyük bir rol oynadığını dile getirdi. Mevcutta şehirde toplam 57 kilometrelik raylı sistemin vatandaşlara hizmet ettiğini anlatan Başkan Aktaş, “Bursaray hattımızda yaptığımız sinyalizasyon optimizasyonuyla hattın kapasitesini yüzde 60 arttırdık. Bu açıdan baktığımızda mevcut hattımıza yaklaşık 25 kilometrelik yeni bir hattın taşıdığı kadar kapasiteyi ilavesi yapmış olduk. Yine geçtiğimiz dönemde 9 kilometrelik Kent Meydanı-Terminal arasındaki tramvay hattımızı işletmeye aldık. Çevresini kentsel dönüşümle değiştirmeye başladığımız İstanbul Caddesi’ni raylı sistem taşımacılığıyla buluşturduk. Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca devam eden 4,6 kilometrelik Emek-Şehir Hastanesi uzatma hattının ilk istasyonunu hizmete alıyoruz. Bu hatla raylı sistem ağımızı Yüksek Hızlı Tren Bursa Garı ve Şehir Hastanesi’yle buluşturuyoruz. Çalışmalarını başlattığımız ve önümüzdeki dönemde tamamlayacağımız diğer uzatma hattımız da Üniversite-Görükle-Kurtuluş Hattı olacak. 5,4 kilometre uzunluğa sahip ve üç istasyonda oluşan bu hat ile üniversiteden Görükle merkeze raylı sistemle erişimi sağlıyoruz. Ayrıca Kurtuluş bölgesindeki gelişen yerleşim alanlarını metroyla buluşturuyoruz. 2035 yılı Ulaşım Master Planımızda yer alan Çalı-Demirtaş metro hattına önümüzdeki dönem de başlıyoruz. Kuzey güney yönünde ilk olma özelliği taşıyan 22 kilometre uzunluğuyla toplam 16 istasyondan oluşan hattımız, sanayisi ve yoğun nüfusu olan Çalı bölgesinden başlayarak Beşevler-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-Yunuseli üzerinden Bursa Terminali’ne ulaşacak. Yine sanayi ve yoğun nüfus barındıran Demirtaş’a hızlı ve konforlu bir şekilde erişimi sağlayacak. Böylelikle ilk kez kuzey güney aksındaki yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Önümüzdeki dönem sonunda toplam raylı sistem hattımızı 89 kilometreye ulaştırarak, toplu taşımada önemli bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Dersimize gerçekten çalıştık. Ayaklar üzerine basan projeleri paylaşıyoruz” diye konuştu.

Ulaşımda dönüşüm zamanı

Bir önemli dönüşümü de toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, gelişen metro hatların kullanılmak üzere 68 adet metro aracını 180 milyon euroya yaklaşık 6 milyar yatırımla şehre kazandıracaklarını anlattı. Türkiye’nin en genç otobüs filosuna sahip Bursa’ya 500 yeni otobüs kazandıracaklarını da açıklayan Başkan Aktaş, “Alacağımız bu araçlarla elektrikli otobüs dönüşümünü de güçlü bir şekilde başlatacağız. Minibüsten dolmuşlara, raylı sistemlerden servis araçlarına kadar tüm toplu taşıma faaliyetlerinde yürüttüğümüz çalışmalarla nitelikli ve entegre bir toplu taşıma sistemini şehrimize kazandıracağız. Toplu taşıma konusunda gerçekleştireceğimiz projeler kadar yol ve kavşak çalışmalarımız da şehir içi ulaşım noktasında hayati öneme sahip. Bursa, doğu batı hattında Kestel’den başlayıp Acemlerde çatallaşarak Mudanya ve İzmir yönünde iki kola ayrılan tek bir ana ulaşım aksına sahip. Bu aks üzerinde geçtiğimiz dönemde özellikle Acemler bölgesinde yaptığımız düzenlemelerle aksın fiziksel altyapısını tamamladık. Şimdi yıllardır konuşulanı gerçekleştirme ve ulaşımda dönüşüm zamanı. Tek ana aksa alternatif biri kuzey diğeri de güney yönünde olmak üzere iki yeni koridor oluşturuyoruz. Kuzey koridoruyla başlayalım. Gürsu-11 Eylül Bulvarı arasında 2,3 km uzunluğundaki güzergahla araçlar Gürsu ve Otosansit kavşaklarını kullanmadan direkt 11 Eylül Bulvarı’na ulaşacak. Yine 11 Eylül Bulvarı’ndaki Şirinevler Kavşağı ile İstanbul Caddesi arasında 9,5 km’lik yeni bir aks oluşturacağız. İstanbul Caddesi-Yeniceabat-Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı güzergâhında 8,5 km’lik bağlantı yolu ve 8 kavşak ile kuzey koridorunun en önemli parçalarından birini oluşturuyoruz. Koridorun üçüncü kısmında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı 3 gidiş, 3 geliş olacak şekilde direkt olarak Hamitler üzerinden Filament kavşağına bağlıyoruz. Diğer bir güzergâhta da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı 6 adet kavşak ve 7 km’lik yol ile Emek-Geçit, Nilüferköy üzerinden Mudanya Yolu’na bağlıyoruz. Kuzey koridoru projemizle yepyeni bir güzergâhla şehrin doğusundan batısına kadar seyahat imkânı sağlıyoruz. Kuzey koridorunda sağladığımız konforun bir benzerini güney koridoruyla halkımıza sunuyoruz. Hatta çalışmalara başladık. Bir kısmını da yılsonuna kadar bitireceğiz. En doğu kesimde Kestel-Otosansit arasında Ankara Yolu’na alternatif olacak şekilde bölünmüş yol olarak 5,5 km uzunluğunda yeni bir arter oluşturma çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi bile. İlk kısmın devamında Otosansit ile Orhaneli yolu arasında şehrin güneyinden geçen 16 km’lik yeni bir arter oluşturuyoruz. Orhaneli Yolu’na bağlandığımız noktadan Çalı-Görükle-Şehir Hastanesi güzergahında ağır taşıt trafiğini yönlendirmek ve İzmir Yolu’na alternatif oluşturmak üzere 9 km uzunluğunda ve 3 şeritlik duble yol açıyoruz. Çalı Kavşağı-Hasanağa arasında mevcut haliyle tek gidiş tek geliş olan 11 km’lik kısmı bölünmüş yol olarak genişleterek, sanayi bölgeleri ve yerleşim alanlarına ulaştırıyoruz. Hasanağa-İzmir Yolu arasındaki 9,5 km’lik yol bağlantısını 40 metreye genişleterek yapacağımız 7 kavşak düzenlemesi ile konforlu hale getiriyoruz. Güney koridorunun en batı kısmındaki 4,2 km’lik yolla Hasanağa OSB ve Kayapa OSB’den kaynaklanan ağır taşıt trafiğini, İstanbul-İzmir Otoyolu’na şehir içi trafiği etkilemeden doğrudan yönlendiriyoruz. Sürece çoktan başladık” dedi.

Trafik yükü 3 kat hafifleyecek

Kuzeyde ve güneyde oluşturulan bu iki koridorda inşa edilecek iki tünelle Bursa için bir ilki gerçekleştirmiş olacaklarının altını çizen Başkan Aktaş, kuzey koridorunda yer alan 5,5 km’lik tüpten oluşacak tünelin Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ndan başlayarak Ata Bulvarı’na direkt çıkacağını belirtti. Yine tünel içerisinde Filament Kavşağı öncesi bölgeden ayrılan bir kolla direkt Mudanya Yolu’na bağlanacağını ifade eden Başkan Aktaş, güney koridorda yer alan 3 km’lik tüpten oluşacak tünelin Doburca bölgesinden başlayarak Çekirge sırtlarından yüzeye çıkacağını dile getirdi. Tüm bu çalışmalar neticesinde tek bir ana hat üzerine konumlanmış şehri 3 ana hatta kavuşturmuş olacaklarını anlatan Başkan Aktaş, “Tabi birbirine bağlantı yollarıyla beraber Bursa trafiği artık üçe bölünecek. Dolayısıyla en basit tabirle trafik yükümüz yaklaşık 3 kat hafiflemiş olacak. 30-40 senedir konuşulan Güney Çevre Yolu’nun üzerine ilave Kuzey Çevre Yolu da inşallah hayat bulmuş olacak. Bu oluşturduğumuz iki koridorun sağladığı rahatlığa ilave olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız tarafından yapılacak Kuzey Otoyolu Bursa trafiğini rahatlatmada önemli bir rol üstlenecek. İstanbul-İzmir Otobanının Ovaakça-Badırga kesimi kuzeye alınarak yeni bir otoyol güzergahı oluşturulacak. Hali hazırda kullanılan otoyolun Çevre Yolu olarak Bursa şehir içi trafiğine hizmet vermesi sağlanacak. Yol, Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek. Böylece bu güzergâha yapılacak olan bağlantı yollarıyla beraber şehir içi trafiğinde önemli ölçüde rahatlama ve alternatifler oluşacak. Oluşturduğumuz bu yol ağının maksimum verimlilikte çalışması için köprü, kavşak ve bağlantı yolları projelerimizi de hazırladık. Bunlar, Mudanya Yolu-Şehir Hastanesi arası bağlantı yolu ve kavşak düzenlemeleri, Bademli Bulvarı, Geçit Köprüsü genişletme, Ata Bulvarı üzerine iki kavşak, Görükle Köprülü Kavşağı, İhsaniye-Yeni Karaman bağlantı köprüsü, Orhaneli Yolu’na iki kavşak ve Botanik Park Kavşağı. Otopark kapasitesini farklı alanlarda yapacağımız toplamda 50 bin araçlık otopark yatırımıyla üst seviyeye taşıyoruz” diye konuştu.

En önemli konu başlığı; kentsel dönüşüm

İkinci olarak ‘dirençli şehir’ konusuna değinen Başkan Alinur Aktaş, sağlam yapıları ve kentsel dönüşümüyle dirençli bir Bursa hayal ettiklerini belirtti. Depremin hayatın bir gerçeği olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin yüreğine adeta bir kor gibi düştüğünü hatırlattı. Özellikle Bursa gibi aktif fay hatları üzerine kurulu şehir için depremin tartışılmaz bir gerçek olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, bu gerçeğin herkese sorumluluklar yüklediğini hatırlattı. 6 Şubat depremleri öncesinde TÜBİTAK ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA ile yürüttükleri projeler başta olmak üzere kentsel dönüşüme öncelik vermenin doğru bir karar olduğunu bir kez daha görmüş olduklarını anlatan Başkan Aktaş, “Şunun altını net bir şekilde çizmeliyim ki önümüzdeki dönemin en önemli konu başlığı şüphesiz kentsel dönüşümdür. Bilimsel bir altyapı ve bütüncül bir bakış açısıyla doğru planlama ve ortak akılla dirençli şehir Bursa için şimdi dönüşüm zamanı. Geçtiğimiz dönemde afetlere dirençli ve sürdürülebilir bir şehir inşası için Bursa’da yer alan yaklaşık 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız bölüm konuttan dönüşüm önceliği bulunan alanlarda çalışmalarımızı başlattık. Birileri hayatında hiç kentsel dönüşüm yapmazken bugünlerde kentsel dönüşümden bahsediyorlar. Allaha şükürler olsun bizim referanslarımız var. İstanbul Caddesi’nden Karapınar’a, Akpınar-1050 Konutlardan Arabayatağı’na, Sıcaksu-Gaziakdemir’den Yiğitler’e ve tarihi şehir merkezine kadar Bursa’nın dört bir yanında bölgesel ölçekli dönüşüm projelerimizi başlattık, Bir bir tamamlıyoruz. 14 farklı dönüşüm projemizle 2025 yılı sonuna kadar 11 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı konut alanlarıyla birlikte tarihi alanlarda, imalat ve sanayi alanlarında, kamusal alan ve yapılar özelinde de sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz tüm fiziksel planlama ve tasarım çalışmalarımızın ana eksenini ‘2050 Çevre Düzeni Planı’mız oluşturacak. Hazır hale getirdiğimiz planı, yeni dönemimizde akademik katkılar, ortak akıl ve mutabakatla, kent anayasası olarak yürürlüğe alacağız. JICA, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuz ve akademik odalarımızla birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

16 bin yeni sosyal konut

“Eski yapı stoğu ve zayıf zemin yapısıyla önce çıkan şehir merkezimizdeki alanlarla özellikle son dönemlerde sismik hareketlenmelerle sürekli gündemde olan hatta belediye binasını boşaltmak dışında hiçbir eylem planı olmayan ilçe belediyesine sahip Mudanya ile Gemlik ilçelerimiz başta olmak üzere Bursa bütünündeki öncelikli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye Başkan Aktaş, “Yeni dönemde daha ulaşılabilir ve daha yeşil dirençli şehir Bursa’yı inşa etmek için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. Sadece yapıları sağlamlaştırıp vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almakla kalmayıp, şehir içindeki arterleri birbiriyle buluşturacak, yeni yollar açacak, yeşil alan ve donatı alanlarıyla kent kalitesini üst düzeye taşıyacağız. Bu kentsel dönüşüm çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi, iştiraki Burkent, TOKİ ve özel sektörümüzün gücüyle gerçekleştireceğiz. 100 bin konut kentsel dönüşüm müjdemizin ardından benim çok önemsediğim bir başka müjde ile devam etmek istiyorum. Önümüzdeki dönem kentimizde 16 bin yeni sosyal konut inşa ediyoruz. Bu projeyle başta yeni evlenen çiftlerimiz, emeklilerimiz ve işçilerimiz olmak üzere uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz” diye konuştu.

Hanlar Bölgesi ve Hisar Bölgesi

Hanlar Bölgesi’ndeki değişim ve dönüşüme de değinen Başkan Aktaş, “Uzun yıllardır konuşulan Hanlar Bölgesi Projemizin ilk etabı olan Çarşıbaşı Meydanı ile tarihe imza attık. Ama bitti mi? Elbette hayır. Bu daha başlangıçtı. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Hanlar Bölgemizi ilmek ilmek işleyeceğiz. Payitaht şehir Bursa’mızda tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Hisar bölgesinde de geçtiğimiz dönemde birçok eseri gün yüzüne çıkardık ve yaptığımız çalışmalarla bölgede önemli bir seviyeye geldik. Keza Osmangazi Belediyesi’nin de Hisar Bölgesi’nde yürüttüğü projeleri var. Önümüzdeki dönemde Hanlar Bölgesi’nde olduğu gibi bu nadide bölgenin de hak ettiği yerde konumlanmasını sağlayacağız. Üzerinde çalışmalar yürüttüğümüz tarihi aksımızın Setbaşı-Yeşil-Emirsultan kısmında da dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Projemizle Bursa’nın önemli bir değerini daha gün yüzüne çıkarıyoruz. Kayhan bölgemizde gerçekleştireceğimiz en önemli çalışmalardan biri de meydan ve otopark projemiz. 3 bin metrekarelik alanda gerçekleştireceğimiz meydan projemiz yaklaşık 300 araçlık kapalı otoparkıyla özellikle çarşı bölgemizdeki önemli bir eksiğin giderilmesini sağlayacak. Bu çalışmaların yanında tarihi mahalle ve köylerimizi de koruyarak yaşatacağız. Cumalıkızık’ta gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle tarihi dokunun ön plana çıktığı, düzensizliklerin giderildiği, otopark sorununun ortadan kaldırıldığı ziyaretçilerinin imrenerek gezeceği bir Cumalıkızık ortaya çıkaracağız. Uluabat Gölü’nün suları içinde bir inci gibi parlayan Gölyazı’yı eşsiz bir turizm destinasyonu haline getireceğiz. Gemlik’in yamaçlarında tarih içinde yaşamın devam ettiği Umurbey mahallemizin tarihi dokusunu ön plana çıkaracak hamleleri yapacağız. Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken şehrin adeta kurumsal kimliğinin oluşturulduğu kentsel tasarım rehberi bize ışık tutacak” dedi.

Çınarcık Barajı

Akıllı şehircilik alanında önemli adımlar attıklarını söyleyen Başkan Aktaş, akıllı şehir yönetim merkezini oluşturduklarını dile getirdi. Şehrin dijital ikizinin oluşturulması çalışmalarını da hızla sürdürdüklerini anlatan Başkan Aktaş, “Önemli bir diğer konu da kesintisiz ve güçlü bir altyapıya sahip olmaktır. BUSKİ yeni dönemde de şehrimizin dirençli kent yolculuğunda en önemli görevlerden birini kararlılıkla sürdürecektir. Sağlıklı içme suyunu halkımıza uygun fiyatta ve kalitede sunmaya devam ediyoruz. Şubat ayı içerisinde yaptığımız düzenlemeyle su faturalarındaki ilk kademeyi 12 metreküpten 18 metreküpe çıkararak vatandaşlarımıza ciddi bir katkıda da bulunmuş olduk. Kesintisiz içme suyu temininde çok önemli bir yeri olan Çınarcık Barajı’mızın suyunu bursa ile buluşturan tarihi çalışmayı başlattık. 300 bin metreküp günlük arıtma kapasitesine sahip 1 arıtma tesisini, 68 km isale hattını, 3 adet içme suyu deposunu, yaklaşık 130 milyon Euro yatırımla Bursa tarihinin en büyük altyapı yatırım olarak gerçekleştiriyoruz. Gemlik Büyük Kumla Barajı ile birlikte İnegöl Hocaköy, Karacabey Gölecik, Büyükorhan Kocadere ve Kestel Gölbaşı barajlarının da faaliyete alınması ve tarafımızca yapılacak 2500 km’lik yeni içme suyu hatlarıyla birlikte Bursa’mızı 2060 yılına kadar içme suyu sorunu olmayan dirençli bir şehir haline getiriyoruz. Başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz atık su yönetimini daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasite artışları, yeni atık su arıtma tesisleri ve planladığımız yeni 750 km’lik kanalizasyon hatlarıyla da derelerimizi, göllerimizi ve denizlerimizi temiz tutmaya devam edeceğiz. Nilüfer Çayı’nın kirletici etkilerden tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalarımızı Bakanlığımız ve Valiliğimizle eşgüdüm içinde en önemli çevre projelerimizden biri olarak yürüteceğiz. Dere ıslahı çalışmaları ve 250 km’lik yeni yağmur suyu hatlarıyla birlikte ani ve şiddetli yağışların felakete dönüşmesinin önüne geçeceğiz” diye konuştu.

Hamitler Botanik Parkı

Üçüncü olarak ‘Yeşil ve yaşanabilir şehir’ konusunu ele alan Başkan Alinur Aktaş, yeşilin en çok yakıştığı şehirde yaşadıklarını hatırlattı. Geçtiğimiz dönem 1 buçuk milyon metrekare yeni yeşil alan sözünü aşarak 3,2 milyon metrekare yeni yeşil alanı şehre kazandırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Bursa artık 5 yıl öncesinden çok daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir olacak. Yeni dönemde de 3 buçuk milyon metrekare yeni yeşil alan sözünü veriyorum. Yeşile doyamayan kadrolar olarak ne kadar üstüne çıkacağımızı inanın ben de kestiremiyorum. Bursa’mız yeşili ve mavisinin uyumuyla bir başka güzel. Ayvalıdere, Nilüfer Çayı, Cilimboz Deresi, Gökdere, Balıklıdere, Hacıvat Deresi güzergahlarında oluşturacağımız yeşil alanlarda vatandaşlarımız yeşil ve mavinin eşsiz güzelliğini yaşayacak. Tematik parklarımız, bölge parklarımız ve yeşil alan düzenlemeleriyle yeşili günlük yaşamın bir parçasına dönüştürüyoruz. Yine parklarımızı deprem parkı altyapısına kavuşturuyoruz. Şehrimizin dört bir yanında milyonlarca metrekare park projelerimizi hayata geçiriyoruz. Tematik parklar içerisinde şehre bir park kazandırmanın yanında çok daha büyük anlamlar taşıyan projemiz Hamitler Botanik Parkı. Hamitler bölgesindeki bu alanı 90’lı yılların ortasından bu yana düzenli katı atık depolama sahası olarak kullanıyoruz. Çevresindeki 13 mahallede yaklaşık 400 bin nüfus yaşıyor. Çöp depolaması tamamlanan 150 bin metrekarelik kısmında çalışmalarına başladığımız alanın tamamını bir botanik parkı olarak şehrimize kazandırıyoruz. Hamitler’de bulunan düzenli katı atık depolama tesisimizi botanik parka dönüştürürken, şehrin atıklarını bertaraf etmek üzere hazırladığımız projede gerçek bir dönüşümü daha hayata geçiriyoruz. Bursa olarak günde 3500 ton katı atık üretiyoruz. Son teknolojiler kullanılarak hazırlanan, modern şehirciliği ve çevre hassasiyetlerini en üst düzeyde içerisinde barındıran Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisini şehrimize kazandırıyoruz. Tamamen bilimsel yöntemler kullanılarak hazırlanan, atıkları çöp olarak değil bir hammadde olarak değerlendiren, kapalı sistemde koku başta olmak üzere çevreye herhangi bir olumsuzluk vermeyen bu tesisimizle günde 2500 ton atığın bertarafı sağlanacak. Yılda 100 bin hanenin enerji tüketimine denk gelen elektrik üreteceğiz. Bu tesisin bir örneği Doğu Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi olarak İnegöl Yeniyörük’de faaliyetini sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm enerji sarfiyatının yüzde 51’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki dönemde bu oranı yüzde 75’e çıkartmak. Şehrimizde faaliyet gösteren tüm sektörleri de bu çözümler konusunda teşvik ederek ve destekleyerek kapsamlı bir dönüşümü de gerçekleştireceğiz” dedi.

Kobi Organize Sanayi Bölgesi

Dördüncü olarak ‘Üreten şehir’ konusuna değinen Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle her alanda üreten bir şehir olduğunu söyledi. Tüm faaliyetlerin şehir ve ülke ekonomisi için önemli olmakla beraber kentimizin fiziksel mekanlarında da maalesef bazı düzensizliklerin oluşmasının da sebebi durumunda. Dağınık halde bulunan ve işlevlerini yeterince yerine getiremeyen imalathane ve üretim tesislerimizi şehrimizin doğu ve batısında oluşturacağımız 2 farklı ‘Kobi Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıyacağız. Bu projemizi ortak akıl ve bilimin ışığında işletmelerimizle kuracağımız işbirliği çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Üreticilerimiz yeni modern tesislerinde üretim faaliyetlerine devam ederken, boşalttıkları alanlar da şehrin ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürülerek şehir merkezindeki yaşam kalitesi artırılacak. Bursa için hammadde tedariki ve ürünlerin transferi önemli ihtiyaçların başında geliyor. Bu kapsamda şehrin iki bölgesinde lojistik merkezler oluşturuyoruz. Ulusal ve yerel ulaşım ağları ile deniz, hava taşımacılığı ve raylı sistemlerle entegre olacak şekilde planlanacak alanlar üretim gücümüze önemli derecede katkı sunacak” diye konuştu.

Genç girişimcilere 10 bin TL hibe

Bursa'nın en önemli markalarından birinin de Gemlik zeytini olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Bu markayı yaşatmak ve geliştirmek üzere üreticilerimizle birlikte mevcutta dağınık olan alanlarını bir bölgede toplayarak üretim, satış birimleri ve lisanslı depoyla birlikte Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya ilçelerimizde yoğun olarak üretilen zeytinin merkezini oluşturacağız. Tarım ve hayvancılığa bugüne kadar sürdürdüğümüz desteklerimizi yeni dönemde de artırarak devam ettireceğiz. Sulama göletlerinden, sulama tesislerine, tohum, fide, fidan, gübre desteğinden, ürün toplama merkezlerine kadar tarım ve hayvancılığın her sektörüne güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Fidan ve süs bitkisi yetiştiriciliğiyle ilgili kooperatiflerimiz ve vatandaşlarımızla ortak projeler gerçekleştireceğiz. Üreticimize destek vereceğiz. Projesi ile gelen genç ve kadın girişimcilerimize kuracakları yeni iş için 100 bin TL’lik hibe desteği sağlayacağız. Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi ile vatandaşlarımızı iş imkanlarıyla buluştururken, gençlerimize iş garantili staj imkanı sunacağız. Kadınlarımızın ve kadın kooperatiflerimizin el emekleri, göz nurlarıyla ürettikleri ürünleri sunacağımız alım garantisi ile ekonomiye kazandırıyoruz. Gastronomi başta olmak üzere çok önemli turizm değerlerini barındıran şehrimizi gerçekleştireceğimiz projelerle turizm noktasında üst seviyeye taşıyacağız. Uludağ’ı, termal kaplıcaları, gölleri, denizleri ve sayısız eserleriyle dünya miras listesinde yer alan değerleriyle sahip olduğu turizm potansiyelini harekete geçirecek projelerle de turizm anlayışını yeni bir seviyeye çıkarıyoruz. 115 kilometrelik deniz sahiliyle Güney Marmara’da önemli bir sahil şeridi olan şehrimizi Mudanya Güzelyalı, Gemlik ve Tirilye’de yapacağımız yat limanlarıyla da önemli bir denizcilik destinasyonu haline getiriyoruz. Bunun yanında Gemlik’ten Karacabey’e kadar tüm sahil şeridi boyunca düzenlemelerde bulunacağımız, plajlar, gezi-yürüyüş alanları, rekreasyon alanları ve iskelelerle sahillerimizin kalitesini artırarak sahil şehri kimliğimizi canlandırıyoruz” dedi.

Gençlere ‘Genç Kart’

Beşinci olarak ‘Yaşayan şehir’ konu başlığını ele alan Başkan Aktaş, fiziki çalışmaların yanında kadınından gencine, yaşlısından çocuğuna sosyal ve kültürel anlamda gerçekleştirecekleri renkli ve zengin projelerle şehir insanının sosyal hayatında da dönüşümü gerçekleştireceklerini anlattı. Gençlere yönelik birçok çalışmayı geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Onların eğitimleri, sosyalleşmeleri konusunda burs verdik, kurs verdik, spor sahaları ve gençlik merkezleriyle gençlerimize katkıda bulunduk. Şimdi ‘Genç Kart’ımız ile gençlerimize sosyal ve kültürel etkinliklerden gönüllerince faydalanmaları için yıllık 5.000 TL destek sağlıyoruz. Artık bu kartla genç kardeşlerim konsere mi gider, tiyatroya mı veya bir stand up gösterisine mi katılır kendi bilecekleri iş. Şehrimizde 5 binin üzerinde dernek, vakıf, spor kulübü gibi sivil toplum kuruluşu farklı faaliyet alanlarında çalışmalarını yürütüyor. STK faaliyetlerinin tek çatı altında, birbirleriyle iletişim içerisinde daha verimli şekilde yürütülmesi adına paylaşımlı mekanları, ortak alanları içeren tüm ihtiyaçlara cevap veren bir kampus kazandıracağız. Bursa Festivali, Altın Karagöz Halk Dansları Festivali gibi markalarımıza ilave olarak Gastronomi Festivali başta olmak üzere yeni değerlerle önemli işlere imza attık. Önümüzdeki dönemde var olan festivallerimizi daha da zenginleştirerek, festival takvimimize özel temalarda çalışacağımız festivalleri ekleyeceğiz” diye konuştu.

Yıldırım ve Nilüfer’e kültür merkezi

Bu dönemde şehre iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandıracaklarını müjdeleyen Başkan Aktaş, “Bunlardan ilkini şehrin doğusuna Yıldırım ilçemizde yapacağımız tesisle gerçekleştiriyoruz. 800 kişi kapasiteli, tüm sahne sanatlarının icrasına yönelik altyapıya sahip olacak ana salonu ile birlikte sergi alanları, be to be ve workshop alanlarına sahip modern bir tesisi şehrimizin kullanımına sunuyoruz. Bu alandaki ikinci önemli eserimizi de Nilüfer ilçemizde inşa ediyoruz. 20 senedir yapılamadı yok. Biz yapacağız. Yine 800 kişilik ana salon ve diğer eklentilere sahip olacak tesisimiz, yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler sayesinde şehrimizin kültür sanat hayatına önemli katkılarda bulunacak. Uzun yıllardır atıl vaziyette kalan Çelik Palas ek otel yapısını yıkarak şehir silüeti üzerindeki olumsuz etkiyi kaldırmıştık. Şimdi sosyo-kültürel bir merkez olarak hizmete sunuyoruz. İnşaat çalışmaları devam eden ve önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağımız projemizi Bursa manzarası eşliğinde halkımızın hizmetine sunacağız. Orta ve yükseköğretim seviyesindeki gençlerimizin mesleki ve teknik eğitimlerinde kendilerini geliştirmeleri, sosyal bağlar ve işbirliği gibi alanlarda gelişmelerini sağlayacak genç ofisi oluşturuyoruz” dedi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu

Yıllarca şehre hizmet eden fakat ekonomik ömrünü doldurduğu için yenilemek üzere yıkımını gerçekleştirilen Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda değinen Başkan Aktaş, “Üzerinden şahsımla alakalı birçok tezvirat üretildi. Bunların hiçbirini ciddiye almadık. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Düzenlediğimiz yarışmayla elde edilen proje doğrultusunda 18 bin 900 metrekare inşaat alanlı, 3100 seyirci kapasiteli tüm birimleriyle kompleks halde yeni Atatürk Kapalı Spor Salonu’nu önümüzdeki dönemde aynı yerinde şehrimizin hizmetine sunuyoruz. İhalesini yaptık inşaatına da başladık. Şehrimizin batı bölgesine artan talepler doğrultusunda yeni bir spor kompleksi kazandırıyoruz. Bünyesinde futbol sahası, yüzme havuzu, salon sporları, tenis ve squash gibi branşları barındıran bu kompleksle batı bölgesinin önemli bir ihtiyacını da karşılamış olacağız. Şehrimizde off-road, enduro, drift, tuning, moto cross gibi motor sporlarına olan rağbetin her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Bu sporların düzenli, güvenli ve nitelikli bir şekilde yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan tesisi de şehrimize bu dönemde kazandıracağız. Yelken, kano, dalış ve buna benzer su sporlarımızı geliştirmek ve bu branşlarda hizmet veren kulüpleri bir çatı altında toplamak, bu branşlarda şampiyon sporcular yetiştirmek üzere bir merkezi şehrimize kazandıracağız. İznik’te düzenlediğimiz Dünya Göçebe Oyunları, vatandaşlarımızdan oldukça ilgi görmüştü. Okçuluk, binicilik, mas güreşi, matrak gibi geleneksel spor dallarına yönelik eğitim kampı şeklinde hizmet verecek Ata Sporları Kamp Merkezi’ni de İznik’te devreye alıyoruz” diye konuştu.

Yeni evlenecek çiftlere destek

Altıncı olarak ‘Yaşatan şehirler’ konusuna değinen Başkan Aktaş, belediyecilik hizmetlerinin belki de en anlamlı ayağının sosyal belediyecilik olduğunu söyledi. Engelliler ve aileleri, yaşlıları, gençleri kısacası tüm hemşehrilere ve can dostlarına dokunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Bu dönemde de özellikle farklı kesimler için hazırladığımız destek paketlerimizle bu alandaki çalışmalarımızı üst seviyeye taşıyoruz. Yeni evlenecek çiftlerimize düğün salonunu temin ediyoruz. Şayet düğün salonu ihtiyaçları yoksa aynı değerde mobilya veya beyaz eşya konusunda kendilerine destek sağlıyoruz. Geçtiğimiz dönemde yıllık 10 bin meslek lisesi ve üniversite öğrencimize sunduğumuz burs imkanından bu dönemde fen lisesi, anadolu ve imam hatip liselerindeki başarılı öğrencileri de dahil ederek 2024 Eylül’den itibaren yıllık 16 bin öğrenciyi yararlandırıyoruz. Sporda ulusal düzeyde başarı elde eden genç sporcularımıza kriter gözetmeksizin burs imkanı sunuyoruz. Şehir dışında eğitim gören Bursalı üniversite öğrencilerimize yılda 2 kez seyahat desteği sağlıyoruz. Gençlerimizin ücretsiz olarak yararlandığı 6 kurs merkezimiz oldukça ilgi gördü. Önümüzdeki dönemde YKS kurs sayımızı 15’e çıkararak şehrimizde üniversiteye hazırlanan genç kardeşlerimizi başarıya daha da yaklaştıracağız. Gençlerimizin sosyalleşmesini de önemsiyoruz. Gençlik merkezi sayımızı 15’den 50’ye çıkarıyoruz. Şehirdeki ücretsiz wıfı alanlarımızın sayısını ve kapsama alanlarını genişletiyoruz” dedi.

Ana kucaklarının sayısı artıyor

Ana kucağı ağını da yaygınlaştıracaklarını belirten Başkan Aktaş, “Geçtiğimiz dönem hizmete aldığımız 32 ana kucağında 4 bine yakın yavrumuzun okul öncesi eğitimlerini tamamen ücretsiz bir şekilde tamamladık. Önümüzdeki dönemde ana kucağı sayımızı 100’e çıkararak 10 binlerce yavrumuzu geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Yavrularımızın gelişimde en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de aileleri ve yaşıtlarıyla eğlenerek vakit geçirmeleri. Bunun için aile eğlence merkezlerini hizmete alıyoruz. Ayrıca sosyal alanlar da doğum günü ve diğer organizasyonların düzenlenmesine imkan sağlayacak. Aile Yaşam Destek Merkezlerimizi 17 ilçemize de kazandırmış olacağız. İlköğretimdeki yavrularımıza kantin alışverişleri için destek sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz projeyle Kantinciler Odamız işbirliğinde yavrularımıza aylık 600 TL’lik kantin desteği sunuyoruz” diye konuştu.

Emeklilere indirim

Sahada sürekli olarak emeklilere yönelik sorularla karşılaştıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Cumhurbaşkanımızın bu yılı ‘Emekli Yılı’ ilan etmesiyle birlikte bizler de emeklilerimizin yaşam kalitelerini artırmak adına daha önce yaptığımız çalışmaların üzerine koyarak önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu kapsamda tüm emeklilerimize ulaşımda, su faturalarında ve sosyal tesislerimizde yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz. Sağlayacağımız indirimlere ilave olarak emeklilerimize yılda 2 kez olmak üzere 1500 TL’lik nakdi destek sunacağız. Emeklilerimiz yıllarca çalıştılar. Hayatın yoğun temposu içerisinde belki de fırsat bulamadıkları en önemli başlıklarından biri gezmek, görmek ve eğlenmekti. Şimdi emeklilerimize belki de her dönem erteledikleri turistik gezi fırsatını tur rehberlerimiz eşliğinde önümüzdeki dönemde sunacağız. Evde bakım ihtiyaçları olan yaşlılarımıza hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak için ihtiyaç duydukları basit onarımlar için mobil ekiplerimizle onların yanlarında olacağız” dedi.

Hasta Yakınları Konuk Evi

Uzun süre tedavi gerektiren hastalıklarda hasta yakınlarının maddi ve manevi yönden yorulduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bu konuda hasta yakınlarına bir nebze de olsa destek olmak adına ‘Hasta Yakınları Konuk Evi Proje’mizi Şehir Hastanesi bölgesinde hayata geçiriyoruz. Projemizle konaklama ve günlük temel ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. Engelli vatandaşlarımıza sunduğumuz destek ve imkanların yanı sıra tüm yaptığımız proje ve çalışmaların erişilebilir olması en önemli önceliğimiz. ‘Mola evi’ adını verdiğimiz projemiz kapsamında engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı gün boyunca en güzel şekilde misafir edeceğiz. Can dostlarımızı da koruyup kollamak her şeyden önce insani ve vicdani bir sorumluluk. Bu doğrultuda Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizi kısa sürede hizmete alıyoruz. Can dostlarımız için ücretsiz evcil hayvan polikliniği hizmetimiz de önümüzdeki dönem yapacaklarımız arasında” diye konuştu.

“Bursaspor’a sahip çıkıyoruz”

Bursalıların teveccühüyle 20 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Ben Türkiye Cumhuriyet’in evladıyım. Türkiye Cumhuriyeti’nin okullarında eğitim görmüş, bu aziz vatana ve aziz millete hizmet etmekten onur duyan bir kardeşinizim. Bizim Cumhuriyet sevgimizi, bayrak sevgimizi, vatan ve millet sevgimizi kimse sorgulayamaz. Hele hele terörün uzantılarıyla kapalı kapılar ardında iş tutan, bu aziz milleti yıllarca ötekileştirmiş, bu milletin mayasından, bu toprakların duasından nasibini almamışlar hiç sorgulayamaz. Bu işler hamasi nutuklar atma, algı oluşturma işleri değil. Bu işle dertleneceksin. Gece uykundan şehrinin bir derdiyle uyanıp, bir sorunu daha çözmenin çabasında olacaksın. Bu şehrin emeğine, doğasına, havasına, her kesimden insanına, tarihine ve tüm değerlerine, yeşiline, beyazına, şampiyonuna, Bursaspor’una aşık olacaksın ve sahip çıkacaksın. Biz sahip çıkacağız, biz! Beni artık çok iyi tanıyorsunuz. Bizim aşkımız da sevdamız da Bursa dedik. İşimiz Bursa, gücümüz Bursa dedik. Bu şehir için gece demedik, gündüz demedik canla başla gayret ettik. Bursa’yı Türkiye Yüzyılı’nda gerçek belediyecilik anlayışından koparmadan, Cumhur İttifakı çatısı altında çok daha güzel yarınlara taşımak için her alanda, her kesimden insanımıza dokunan ve şehrimize değer katacak projelerimizi sizlerin de teveccühüyle 1 Nisan’dan itibaren kollarımızı sıvayıp canla başla hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, daha sonra Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını ve protokol üyelerini sahneye çağırarak katılanları selamladı. Başkan Aktaş, akşam da parti teşkilatlarına yaptığı sunumda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projelerini anlattı.